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Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки відклав реалізацію – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки відклав реалізацію – WSJ
Трамп погодився на проведення удару по Ірану, але потім він вирішив зачекати
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми

Президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, Трамп у вівторок увечері повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

Однією з потенційних цілей США називають добре укріплений іранський ядерний об'єкт у Фордо, де проводиться збагачення урану. Цей завод розташований під горою, і більшість експертів вважає, що він є недосяжним для більшості авіаційних бомб, за винятком найпотужніших.

Крім того, видання зазначає, що США останніми днями активно нарощують свою військову присутність у регіоні. Зокрема, третій американський есмінець увійшов у східну частину Середземного моря, а друга авіаносна ударна група прямує до Аравійського моря.

Попри заяви Пентагону про оборонний характер таких дій, військове розгортання дає Вашингтону ширші можливості для реагування, якщо Тегеран вирішить приєднатися до ізраїльських атак. WSJ припускає, що це може бути частиною тактики тиску на Іран із метою примусити його до капітуляції або поступок.

Раніше ми писали, що Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

До слова, сенатор-демократ Марк Ворнер висловив здивування через жорстку риторику президента Дональда Трампа щодо Ірану, назвавши її «вкрай заплутаною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Так, я вважаю, що на початку він вчинив правильно, заявивши про підтримку права Ізраїлю на самооборону та водночас утримавшись від прямого втручання. Але в цілому ця ситуація для мене досить незрозуміла», – сказав Ворнер в ефірі CNN.

Теги: США Іран Дональд Трамп

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