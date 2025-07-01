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Трамп випустив парфуми, присвячені перемогам на президентських виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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За один флакон парфумів доведеться віддати понад 10 тис. грн
фото: gettrumpfragrances.com

За словами президента США, нові аромати символізують «перемогу, силу та успіх»

Президент США Дональд Трамп продає парфуми на честь своїх перемог на виборах у 2016 та 2024 роках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Аромати Trump уже у продажу. Вони називаються Victory 45-47, тому що символізують перемогу, силу та успіх – як для чоловіків, так і для жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати!» – написав глава Білого дому.

З сайту з парфумами Трампа відомо, що ціна за один флакон сягає $249. Також там продаються парфуми, присвячені замаху на Трампа в липні 2024 року. Вони підписані тематичним гаслом «Fight! Fight! Fight!».

Нагадаємо, сини американського президента – Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп – разом із командою Trump Mobile представили сервіс стільникового зв'язку T1 Mobile та анонсували золотий телефон.

До слова, президент США Дональд Трамп представив офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $Trump, усього за кілька днів до своєї інавгурації на другий термін. Оголошення, зроблене через офіційні акаунти Трампа в соцмережах X (раніше Twitter) та Truth Social, спричинило ажіотаж у криптовалютному світі.

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Теги: Дональд Трамп

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Життя

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