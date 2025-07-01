Трамп випустив парфуми, присвячені перемогам на президентських виборах
За словами президента США, нові аромати символізують «перемогу, силу та успіх»
Президент США Дональд Трамп продає парфуми на честь своїх перемог на виборах у 2016 та 2024 роках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.
«Аромати Trump уже у продажу. Вони називаються Victory 45-47, тому що символізують перемогу, силу та успіх – як для чоловіків, так і для жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати!» – написав глава Білого дому.
З сайту з парфумами Трампа відомо, що ціна за один флакон сягає $249. Також там продаються парфуми, присвячені замаху на Трампа в липні 2024 року. Вони підписані тематичним гаслом «Fight! Fight! Fight!».
Нагадаємо, сини американського президента – Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп – разом із командою Trump Mobile представили сервіс стільникового зв'язку T1 Mobile та анонсували золотий телефон.
До слова, президент США Дональд Трамп представив офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $Trump, усього за кілька днів до своєї інавгурації на другий термін. Оголошення, зроблене через офіційні акаунти Трампа в соцмережах X (раніше Twitter) та Truth Social, спричинило ажіотаж у криптовалютному світі.