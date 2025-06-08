Грета Тунберг пливе у Газу на судні: реакція Ізраїлю

Мета Грети та інших активістів –прорвати морську блокаду та доставити гуманітарну допомогу на Близький Схід

Шведська активістка Грета Тунберг оголосила про намір вирушити до Сектора Гази в межах гуманітарної місії. Проте така ініціатива викликала різке неприйняття в Ізраїлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

1 червня з Сицилії вирушило судно Madleen, на борту якого перебуває група міжнародних активістів. Їхня мета – прорвати морську блокаду та доставити гуманітарну допомогу на Близький Схід.

«Я готова пожертвувати своїм життям, аби передати 100 кг борошна до Гази», – заявила Тунберг.

Втім, міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац різко засудив цю ініціативу. Він наголосив, що країна не допустить висадки флотилії в Газі, яка перебуває під повною морською блокадою.

«Я віддав наказ Армії оборони Ізраїлю вжити заходів, аби не дозволити судну «Мадлін», частині флотилії ненависті, досягти узбережжя. Звертаюся до антисемітки Грети та її пропагандистів з ХАМАС: вам краще повертатися назад, бо до Гази ви не дійдете», – заявив міністр.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного, безумовного та постійного припинення вогню в секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За документ проголосували всі інші 14 країн-членів Ради, включаючи Росію, Китай, Францію та Велику Британію.

У резолюції ситуацію в Газі описалияк «катастрофічну» та вимагали негайного скасування обмежень на доставку гуманітарної допомоги, а також гарантій її безпечного й безперешкодного розподілу через міжнародні організації.

Це вже п’яте вето США на резолюції ООН щодо припинення вогню з моменту загострення конфлікту в Газі, зокрема, й в аналогічному випадку в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі.

Як повідомлялося, угруповання ХАМАС і Сполучені Штати вели переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону.