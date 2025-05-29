Білий дім заявив, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі

Посадовиця каже, що Ізраїль та ХАМАС досягли попередньої згоди на 60-денне припинення вогню

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг Левітт.

За словами посадовиці, спецпосланець президента США Стів Віткофф представив ХАМАС пропозицію про припинення вогню, яку Ізраїль підтримав і схвалив. «Ізраїль підписав цю пропозицію до того, як вона була надіслана ХАМАСу. Я також можу підтвердити, що дискусії тривають, і ми сподіваємося, що припинення вогню в Газі відбудеться, щоб ми могли повернути всіх заручників додому», – каже вона.

Левітт каже, що переговори тривають і підтвердження перемир’я буде оголошено офіційно після досягнення домовленості. Телеканал Al Arabiya заявляв, що тимчасове перемир'я триватиме 60 днів.

Тим часом прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу повідомив сім'ям заручників, що саме ХАМАС, а не Ізраїль, визначатиме порядок звільнення полонених за будь-якою майбутньою угодою, і визнав, що Ізраїль ще не вирішив, як він буде визначати пріоритетність серед решти заручників.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що лідер ХАМАС у Газі Мохаммед Сінвар був ліквідований ЦАХАЛом. Мухаммед Сінвар очолив військове крило ХАМАС після ліквідації головнокомандувача Мухаммеда Дейфа в липні 2023 року. Він є молодшим братом Ях'ї Сінвара – попереднього лідера руху, убитого в жовтні 2024 року. Сінвар був одним із найвпливовіших командирів ХАМАС, його активно розшукували за участь у терористичних акціях проти Ізраїлю, зокрема викраденні ізраїльського солдата Гілада Шаліта 2006 року.

Після масштабного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, унаслідок якого загинуло близько 1,2 тис. людей і було захоплено понад 250 заручників, Ізраїль посилив операції проти у Газі. Так, більшість вищого керівництва ХАМАС було ліквідовано.

Як повідомлялося, угруповання ХАМАС і Сполучені Штати вели переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону.