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Трамп заявив, що намагався врятувати Іран від «приниження і смерті»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп заявив, що намагався врятувати Іран від «приниження і смерті»
Трамп наголосив, що Іран досі може укласти ядерну угоду
фото: NADA

За словами американського лідера, США були поінформовані про дії Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що не стурбований бойовими діями на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначив американський лідер, США «знали все» про удар Ізраїлю по Ірану. Політик наголосив, що він «намагався врятувати Іран від приниження і смерті».

«Я дуже сильно намагався врятувати їх, тому що я хотів би, щоб угода була досягнута. Вони все ще можуть укласти угоду, ще не пізно», – сказав він.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф має зустрітися з іранською делегацією в Омані в неділю, 15 червня. Однак Трамп не впевнений, що вона відбудеться.

Водночас у коментарі Axios, президент США заявив, що Ізраїль використовував «чудову американську техніку» під час атаки на Іран. Глава США вважає, що ці атаки можуть допомогти йому укласти угоду з Іраном.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою». Єрусалим готувався до атаки попри наміри США укласти ядерну угоду з Іраном. Двоє ізраїльських чиновників заявили Axios, що Трамп та його команда лише публічно вдавали, що виступають проти нападу на Іран, і не висловлювали своєї незгоди приватно. «У нас був чіткий дозвіл США», – розповів один зі співрозмовників журналістів.

Раніше адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що країна помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів. Керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

Як повідомлялося, Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси. Також Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.

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Теги: Дональд Трамп Іран США Ізраїль

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