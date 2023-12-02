Ізраїль розкрив плани щодо Сектора Гази після війни

Ізраїль має план, який складається з трьох кроків, щодо Гази

Жодна арабська держава не виявила готовності надавати поліцію чи керувати Газою в майбутньому

Ізраїль хоче створити буферну зону на палестинському боці кордону Гази, щоб запобігти нападам у майбутньому після закінчення війни. Про це пише Reuters.

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«Ізраїль хоче створити буферну зону між Сектором Гази та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню ХАМАС чи іншим бойовикам або нападам на Ізраїль», – на умовах анонімності сказав високопоставлений представник регіональної служби безпеки.

За даними трьох регіональних джерел, Ізраїль розповів про ці плани своїм сусідам Єгипту і Йорданії, а також Об’єднаним Арабським Еміратам, які нормалізували відносини з Ізраїлем у 2020 році.

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Ініціатива щодо буферної зони вказує на те, що Ізраїль виходить за межі усталених арабських посередників, таких як Єгипет чи Катар, намагаючись сформувати післявоєнну Газу.

Жодна арабська держава не виявила готовності надавати поліцію чи керувати Газою в майбутньому. Водночас більшість арабських держав рішуче засудили наступ Ізраїлю.

Радник із зовнішньої політики прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Офір Фальк, на запитання щодо буферної зони, сказав, що план є більш глобальним. Він складається з трьох кроків: знищення ХАМАСу, демілітаризація Гази та дерадикалізація анклаву.

«Буферна зона може бути частиною процесу демілітаризації», – сказав Офір Фальк та відмовився пояснити докладніше.

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Як повідомляє видання, арабські країни відкинули мету Ізраїлю знищити ХАМАС як неможливу, заявивши, що це більше, ніж просто войовнича сила, яку можна перемогти.

Нагадаємо, бої в Секторі Гази можуть припинитися, але за однієї умови.

Як повідомлялося, ізраїльська армія офіційно оголосила про поновлення бойових дій у секторі Гази. У короткій заяві в соцмережах ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов «оперативної паузи» у боях та обстрілі ізраїльської території.