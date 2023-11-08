«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання

Офіційна заява щодо розповсюдження неправдивої інформації

7 листопада у деяких засобах масової інформації були розповсюджені матеріали на основі матеріалу OSINT агенції Black Box. «Розслідування» повністю побудоване на маніпулятивних твердженнях, містить неправдиву інформацію та націлене на дискредитацію видання «Главком», його нової власниці пані Тетяни Снопко та інших медіаресурсів, якими вона володіє.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спроби атакувати «Главком» здійснюються системно з початку російського вторгнення у 2014 році. Наше видання першим з українських ЗМІ було заблоковане на території РФ за рішенням Роскомнадзору майже 10 років тому. «Главком» пережив десятки ddos-атак, редакція отримала сотні погроз з Росії за останні два роки. Це лише укріпило проукраїнську позицію видання. Новий власник з першого дня запевнив колектив у своїй патріотичності і незмінності редакційної політики.

Привертає увагу те, як була здійснена остання інформаційна атака. На сайті агенції, яка спробувала прив’язати Тетяну Снопко, «Главком» та інші видання, які належать їй, до Росії виключно один матеріал. А побіжний аналіз технічної сторони сайту дає доволі промовисту інформацію:

Будь ласка, читайте текст після реклами

1. Реєстратор:

2. Сервер розташований у Швейцарії:

На цій сервер також вели домени chadfinder.net (пошук webcam моделей за фотографією) та swapbro.co (шахрайський обмін криптовалют).

3. Інформація про IP

4. Сервер надала компанія https://nicevps.net/, яка спеціалізується на роботі із сайтами з високим ризиком, такі як розповсюджувачі вірусів, порнографії та іншої кримінальної інформації, фішинг сайтів, сайти-підробки, тощо.

5. Підмережі провайдера:

Підмережі зареєстровано на компанію в Домініці:

6. Для того, щоб з’ясувати, які ще сайти обслуговує вказаний провайдер серверів, треба подивитись підмережи IP діапазонів. На тій же підмережі, де розміщений сайт blackboxosint.com містяться такі сайти:

А ось і повний перелік за даними 2ip.io:

1lnchs.com 3cmkc6end6f7f2c67.xyz aggretsiku.com almutarjem.net anon.cat anonib.al anonib.pk anonib.ro anonib.to anpostdeliveryfees.com anpostdeliverymail.com argucpayments.com axexxvip.com babydoge-iku.vip big4reviews.com biglawrecruiters.com biglawreviews.com bigtechmanagers.com bigtechrecruiters.com blockchainsecure.energy boitermsnconditions.com brisbanevibe.info btcshaper.com centromere.net changecrystal.com commbank-details-safety.com consultingbosses.com cracked.tips cryptoalf.com dark.lgbt darkweblink.info deep-web-links.net deep-web-links.org deepweb-links.net deepweb-links.org deepweblinks.info deepweblinks.io deepweburl.com denetwork.ch dexterlaboratory.airforce dkycoins.com dogelonmars-iku.vip dolby.black eflow-setting.com eflow-system-update.com eflow-systems-updates.com eflow-systemsupdates.com eflowsystemupdates.com eflowtollupdates.com eflowupdates.com eflowverify.com electric-update.com electricireland-ie.com euroconmerce.com fedgovreviews.com fikreedarsona.com findagraue.com gfalls.ink gofile.in hairyballz.fans hathwo.com heathlimitless.com hiddendeepweb.com insidersonly.vip ipenemy.org layerzero-lab.net layerzerolab.net layerzerolab.xyz limelightcompany.energy metagate-iku.vip midlawreviews.com miru-iku.vip myaccount-revenue.com mydeepweblinks.com mygmailaccount07378393749.email mypivoting.com myzj1888.ru nojscountdown.com nutrionolympia.com obfuscation4you.com oxycashback.com panelazul.top pepe-iku.vip pepex.wtf pirreas.com pithos.xyz porneeo.com prematureumbrella.com property-icons.com renga-box.xyz reptileworld.net rosumatlayla.com ruisoccupier.com savedcams.com seancer.com searchlittlebiggy.org serviciodominios.com shiba-iku.vip targetsinvest.com techstartupreviews.com

За іменами очевидно, що більшість цих ресурсів – порно, шахрайські обмінні сайти, даркнет. Багато доменів поза доступом, проте ось декілька скріншотів:

Звіримо отриману інформацію з відкликами безпосередньо з серверів, використовуючи аналітичну платформу censys.io:

Якщо почергово дивитись кожен сервер із доступними веб портами 80, 8080, 8083, 443 тощо, то отримаємо відповідь, що всі домени мають інформацію сумнівного змісту. Не виключенням є й https://blackboxosint.com.

Ось декілька скріншотів на підтвердження:

Перевірка інших підмереж - 45.9.148.0/24 и 45.9.149.0/24 – виявила підробний ukr.net та шахрайські кріпто сайти. Повний список:

https://2ip.io/domain-list-by-ip/45.9.148.0/24/

https://2ip.io/domain-list-by-ip/45.9.149.0/24/

Будь ласка, читайте текст після реклами

Та декілька скрінів:

Власне, підробка ukr.net, атака на glavcom.ua та delo.ua – то є дзвіночок, який сигналізує: машина на дискредитацію українських ЗМІ почала працювати з новою силою.

Нова власниця інформагентства «Главком» Тетяна Снопко має великий досвід роботи саме на ІТ ринку, з нею прийшла команда, яка спеціалізується на роботі із інформаційними сайтами першочергово як діджитал продуктом. Місія команди – не лише оптимізувати проєкт, аби він став максимально прибутковим, що укріпить незалежність журналістської роботи редакції, а також боротися саме с аналогічними інформаційними вкидами, від яких потерпає український інформаційний простір.

Редакція «Главкома» дякує медіаспільноті за сумлінне ставлення до своєї роботи та підтримку!

У разі, якщо хтось із вас потребуватиме технічного аналізу сайтів-сміттярок, ми радо в цьому допоможемо!