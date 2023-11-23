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Міноборони повідомило, у якому форматі тепер працюватиме Контактна група «Рамштайн»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони повідомило, у якому форматі тепер працюватиме Контактна група «Рамштайн»
«Рамштайн 2.0» – це перехід від задоволення нагальних потреб до більш системної, більш планової і більш довгострокової роботи
фото з відкритих джерел

У рамках нового формату обговорюється стратегічне довгострокове планування допомоги Україні в рамках коаліцій – авіаційної, протиповітряної, танкової, артилерійської та коаліції посилення безпеки Чорного моря.

З вересня 2023 року Контактна група з питань оборони України фактично перейшла до формату «Рамштайн 2.0», тобто від задоволення нагальних потреб перейшла до більш системної, більш планової і більш довгострокової роботи. Про це повідомив полковник Генерального штабу ЗСУ Геннадій Коваленко з посиланням на заступницю міністра оборони США Селесту Валландер на брифінгу в Military Media Center.

«З вересня ми перейшли у формат «Рамштайн 2.0». «Рамштайн 2.0» – це перехід від задоволення невідкладних потреб (quick needs) до більш системної, планової та довгострокової роботи», – розповів Коваленко.

Він уточнив, що в рамках нового формату обговорюється стратегічне довгострокове планування допомоги Україні в рамках коаліцій - авіаційної, протиповітряної, танкової, артилерійської та коаліції посилення безпеки Чорного моря.

Нагадаємо, у середу, 22 листопада, відбулася чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України. У ході засідання учасники домовилися створити нову коаліцію у рамках допомоги нашій країні – протиповітряну. Її очолили Франція та Німеччина. Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про основні результати 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн».

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Теги: Міноборони Німеччина полковник війна

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