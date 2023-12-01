Бої в Секторі Гази можуть припинитися, але за однієї умови

Ізраїль і ХАМАС продовжують вести переговори про можливе звільнення заручників

Якщо ХАМАС надасть список заручників для звільнення, який підійде Ізраїлю, то воєнні дії в Секторі Газа будуть припинені. Про це пише CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами трьох джерел, Ізраїль і ХАМАС продовжують вести переговори через посередників про можливе звільнення заручників із Гази, що призведе до чергової паузи в бойових діях.

Сторони переговорів за консультацій із Катаром, США та Єгиптом, як і раніше, активно обговорюють питання про звільнення інших жінок-заручниць, повідомило одне з джерел.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що список полонених ХАМАС, прийнятний для Ізраїлю, поверне перемир'я.

Ізраїль вважає, що в заручниках, як і раніше, перебувають 20 жінок і двоє дітей віком до 18 років із загальної кількості 137 заручників.

Якщо і коли останню групу цивільних жінок, що залишилися, буде успішно звільнено, переговори швидко перейдуть до інших категорій заручників: цивільних чоловіків, а також військових резервістів.

Нагадаємо, ізраїльська армія офіційно оголосила про поновлення бойових дій у секторі Гази. У короткій заяві в соцмережах ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов «оперативної паузи» у боях та обстрілі ізраїльської території.