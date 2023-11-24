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Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року до 9 липня 2022 року
фото з відкритих джерел

«Я розумію, він був змушений діяти недипломатично, але…».

Голова оборонного комітету Бундестагу, доктор Марі-Агнес Штрак-Циммерманн критикувала колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника через те, що він «проїхався» у кожному телешоу по 5 тис. шоломах, які ФРН мала передати Україні перед повномасштабним вторгненням. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому». 

«Пізніше він зв’язався зі мною, ми зустрілися у мене в офісі і дуже відверто поговорили. Як я вже сказала: звичайно, я його цілком розумію. Зрештою, йшлося про життя та смерть, але ігнорувати суспільну думку у Німеччині – це нерозумно і нікому не допоможе», – пояснила голова оборонного комітету Бундестагу

Штрак-Циммерманн наголошує, вона пояснювала експослу Мельнику, що той не повинен загострювати тональність своїх висловів до Німеччини щодо підтримки України.

«Авжеж, це завжди дуже тонка межа, коли треба пояснити людям, чого Україна потребує дуже нагально і при цьому витримати правильний тон. Тому я вважаю, що він вчинив дуже незґрабно, коли після семимісячної дискусії Німеччина нарешті дала «зелене світло» відправці до України танків «Леопард-2», а він одразу зажадав від нас «Єврофайтери» («Єврофайтер Тайфун» – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, – «Главком»)», – розповіла політик.

Як зауважила голова оборонного комітету Бундестагу, російський напад на Україну заскочив Німеччину майже неготовою.

«Тут теж довелося людям все пояснювати і просто звикати до того, що у Європі почалася війна, яка й від нас багато чого вимагає. Сьогодні, після більш ніж 600 днів війни, а я рахую кожен день, населення більш відкрите до цього питання. У Німеччині навіть відкрито дискутують про різноманітні системи озброєнь. Два роки тому цього не можна було й уявити», – додала Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Як відомо, Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року. У липні Зеленський його звільнив

Андрій Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Через це посол був частим фігурантом скандалів у німецьких ЗМІ.

Як заявляв сам експосол Мельник, його відкликали з посади через виклик усій політичній системі Німеччини. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Мельник пояснив, що пішов на свідомий конфлікт із німецьким урядом, аби привернути увагу до проблем України.

Нагадаємо, рішення Німеччини поставити Україні замість летальної зброї 5 тис. військових захисних шоломів розвеселило користувачів мережі. Зокрема, інтернет-гумористи жартують, що влада Німеччини не знає, що Пакт Молотова – Ріббентропа вже давно припинив діяти.

Зазначимо, Німеччина поставила під питання подвоєння військової допомоги Україні у 2024 році через брак бюджетних коштів.

До слова, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть чотири системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

Читайте також: Голова Оборонного комітету Бундестагу: Ми не скорочуватимемо підтримку України через війну в Ізраїлі
Теги: Німеччина війна дипломатія посол Андрій Мельник

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