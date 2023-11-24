Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник

Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року до 9 липня 2022 року

«Я розумію, він був змушений діяти недипломатично, але…».

Голова оборонного комітету Бундестагу, доктор Марі-Агнес Штрак-Циммерманн критикувала колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника через те, що він «проїхався» у кожному телешоу по 5 тис. шоломах, які ФРН мала передати Україні перед повномасштабним вторгненням. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

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«Пізніше він зв’язався зі мною, ми зустрілися у мене в офісі і дуже відверто поговорили. Як я вже сказала: звичайно, я його цілком розумію. Зрештою, йшлося про життя та смерть, але ігнорувати суспільну думку у Німеччині – це нерозумно і нікому не допоможе», – пояснила голова оборонного комітету Бундестагу

Штрак-Циммерманн наголошує, вона пояснювала експослу Мельнику, що той не повинен загострювати тональність своїх висловів до Німеччини щодо підтримки України.

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«Авжеж, це завжди дуже тонка межа, коли треба пояснити людям, чого Україна потребує дуже нагально і при цьому витримати правильний тон. Тому я вважаю, що він вчинив дуже незґрабно, коли після семимісячної дискусії Німеччина нарешті дала «зелене світло» відправці до України танків «Леопард-2», а він одразу зажадав від нас «Єврофайтери» («Єврофайтер Тайфун» – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, – «Главком»)», – розповіла політик.

Як зауважила голова оборонного комітету Бундестагу, російський напад на Україну заскочив Німеччину майже неготовою.

«Тут теж довелося людям все пояснювати і просто звикати до того, що у Європі почалася війна, яка й від нас багато чого вимагає. Сьогодні, після більш ніж 600 днів війни, а я рахую кожен день, населення більш відкрите до цього питання. У Німеччині навіть відкрито дискутують про різноманітні системи озброєнь. Два роки тому цього не можна було й уявити», – додала Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Як відомо, Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року. У липні Зеленський його звільнив.

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Андрій Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Через це посол був частим фігурантом скандалів у німецьких ЗМІ.

Як заявляв сам експосол Мельник, його відкликали з посади через виклик усій політичній системі Німеччини. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Мельник пояснив, що пішов на свідомий конфлікт із німецьким урядом, аби привернути увагу до проблем України.

Нагадаємо, рішення Німеччини поставити Україні замість летальної зброї 5 тис. військових захисних шоломів розвеселило користувачів мережі. Зокрема, інтернет-гумористи жартують, що влада Німеччини не знає, що Пакт Молотова – Ріббентропа вже давно припинив діяти.

Зазначимо, Німеччина поставила під питання подвоєння військової допомоги Україні у 2024 році через брак бюджетних коштів.

До слова, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть чотири системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.