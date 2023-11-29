Під Москвою лунали вибухи через атаку дрона

Міноборони звітує про збиття безпілотника

У середу, 29 листопада, рано-вранці під Москвою було неспокійно, лунали вибухи.

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Як повідомило міноборони країни-агресорки, російські засоби ППО нібито знищили український безпілотник над Подільським міським округом Московської області.

Про знищення дрона також повідомив мер Москви Сергій Собянін.

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«Силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву», – написав він у телеграм каналі.

За його словами, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Водночас Собянін каже, що на місці події працюють фахівці екстрених служб.

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада у Росії заявили про спробу масової атаки безпілотниками.

До слова, Офіс президента України відреагував на ворожу атаку на Київ 25 листопада. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія отримає відповідь за удар по столиці України.