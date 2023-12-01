Головна Світ Політика
search button user button menu button

Перемир'я у Газі закінчилося. ЦАХАЛ оголосив про поновлення боїв

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Перемир'я у Газі закінчилося. ЦАХАЛ оголосив про поновлення боїв
У Газі знову вибухи та стрілянина
фото ілюстративне

У Газі вибухи та стрілянину в Газі, а ізраїльська армія оголосила про перехоплення запущеної із сектора Гази ракети

Ізраїльська армія офіційно оголосила про поновлення бойових дій у секторі Гази. У короткій заяві в соцмережах ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов «оперативної паузи» у боях та обстрілі ізраїльської території.

«Армія оборони Ізраїлю відновила бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у секторі Гази», – йдеться у заяві.

Al Jazeera також повідомляє про стрілянину у місті Газа на півночі сектора Гази.

«Одночасно з цим інцидентом у небі сектора Гази з'явилися ізраїльські військові дрони та винищувачі», - передає Al Jazeera слова свого кореспондента.

Про літаки та дрони в небі повідомляє з посиланням на очевидців агентство AFP.

Перед цим близьке до ХАМАС агентство «Шехаб» повідомило про вибухи та стрілянину в Газі, а до того ізраїльська армія оголосила про перехоплення запущеної із сектора Гази ракети.

AFP повідомляє, що наразі Ізраїль завдає авіаудари та артилерійські удари по Газі.

Теги: Ізраїль ХАМАС Сектор Гази

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поранених доставлено до лікарень «Шаарей Цедек» та «Адаса Ейн-Керем»
В Єрусалимі невідомі відкрили вогонь по людях на зупинці: є загиблі (відео)
Вчора, 09:13
Для Путіна припинення війни в Україні вкрай невигідне
Росія без Путіна і без війни
22 листопада, 17:12
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан розкритикував погрози Ізраїлю використати ядерну зброю
Голова МЗС Туреччини назвав головну «проблему», яку має Ізраїль
20 листопада, 09:41
Армія Ізраїлю має намір і надалі ліквідовувати членів ХАМАСу та знищувати їхню інфраструктуру
Ізраїль знищує інфраструктуру ХАМАСу на півночі Гази
16 листопада, 23:52
Ізраїль відкинув резолюцію ООН про перемир'я у секторі Гази
ООН заявила, що ХАМАС та Ізраїль однаково винні у воєнних злочинах
9 листопада, 08:08
Байден і Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарних пауз» у війні між Ізраїлем і ХАМАСом
Байден і Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарної паузи» у Секторі Гази: деталі
6 листопада, 23:12
Китай та Росія прагнуть скинути США з місця світового лідера
Хто буде встановлювати новий світовий порядок?
6 листопада, 16:17
Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна запланована на листопад та відбудеться у Сан-Франциско
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
2 листопада, 06:50
Байден не підтримає ініціативу представників Республіканської партії з надання допомоги Тель-Авіву, одночасно скоротивши фінансування Україні
Білий дім: Байден ветує законопроєкт про пакет допомоги Ізраїлю без України
1 листопада, 10:06

Політика

США можуть ввести санкції проти Туреччини: названо причину
США можуть ввести санкції проти Туреччини: названо причину
Перемир'я у Газі закінчилося. ЦАХАЛ оголосив про поновлення боїв
Перемир'я у Газі закінчилося. ЦАХАЛ оголосив про поновлення боїв
Опір Лукашенка зусиллям Кремля поглинути Білорусь слабшає – ISW
Опір Лукашенка зусиллям Кремля поглинути Білорусь слабшає – ISW
Ізраїль знав про плани ХАМАСу за рік до нападу – The New York Times
Ізраїль знав про плани ХАМАСу за рік до нападу – The New York Times
The Economist оцінив шанси Путіна на перемогу у війні
The Economist оцінив шанси Путіна на перемогу у війні
США наклали санкції на КНДР через запуск супутника-шпигуна
США наклали санкції на КНДР через запуск супутника-шпигуна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
30K
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
26K
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
23K
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
17K
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
13K
1 грудня у Києві буде відкрито міст, який будують 30 років: ним курсуватиме новий автобус

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua