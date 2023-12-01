Перемир'я у Газі закінчилося. ЦАХАЛ оголосив про поновлення боїв

У Газі знову вибухи та стрілянина

У Газі вибухи та стрілянину в Газі, а ізраїльська армія оголосила про перехоплення запущеної із сектора Гази ракети

Ізраїльська армія офіційно оголосила про поновлення бойових дій у секторі Гази. У короткій заяві в соцмережах ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов «оперативної паузи» у боях та обстрілі ізраїльської території.

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«Армія оборони Ізраїлю відновила бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у секторі Гази», – йдеться у заяві.

Al Jazeera також повідомляє про стрілянину у місті Газа на півночі сектора Гази.

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«Одночасно з цим інцидентом у небі сектора Гази з'явилися ізраїльські військові дрони та винищувачі», - передає Al Jazeera слова свого кореспондента.

Про літаки та дрони в небі повідомляє з посиланням на очевидців агентство AFP.

Перед цим близьке до ХАМАС агентство «Шехаб» повідомило про вибухи та стрілянину в Газі, а до того ізраїльська армія оголосила про перехоплення запущеної із сектора Гази ракети.

AFP повідомляє, що наразі Ізраїль завдає авіаудари та артилерійські удари по Газі.