Перемир'я у Газі закінчилося. ЦАХАЛ оголосив про поновлення боїв
У Газі вибухи та стрілянину в Газі, а ізраїльська армія оголосила про перехоплення запущеної із сектора Гази ракети
Ізраїльська армія офіційно оголосила про поновлення бойових дій у секторі Гази. У короткій заяві в соцмережах ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов «оперативної паузи» у боях та обстрілі ізраїльської території.
«Армія оборони Ізраїлю відновила бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у секторі Гази», – йдеться у заяві.
Al Jazeera також повідомляє про стрілянину у місті Газа на півночі сектора Гази.
«Одночасно з цим інцидентом у небі сектора Гази з'явилися ізраїльські військові дрони та винищувачі», - передає Al Jazeera слова свого кореспондента.
Про літаки та дрони в небі повідомляє з посиланням на очевидців агентство AFP.
Перед цим близьке до ХАМАС агентство «Шехаб» повідомило про вибухи та стрілянину в Газі, а до того ізраїльська армія оголосила про перехоплення запущеної із сектора Гази ракети.
⚠️The sirens in Sderot#Israel #Gaza pic.twitter.com/3oP4VXMmLP— Swords of Steel (@ignis_fatum) December 1, 2023
AFP повідомляє, що наразі Ізраїль завдає авіаудари та артилерійські удари по Газі.
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