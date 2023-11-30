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Ізраїль та ХАМАС можуть продовжити перемир'я

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль та ХАМАС можуть продовжити перемир'я
Між країнами ведуться переговори про продовження терміну перемир'я на два дні
фото з відкритих джерел

Ізраїль наполягає на звільненні більшої кількості заручників

Ізраїль обговорює з ХАМАС продовження режиму припинення вогню ще на два дні. Для цього бойовики мають виконати умови Тель-Авіва. Про це пише Bloomberg.

За словами джерела видання, можливість продовження перемир'я стає дедалі ймовірнішим. На цьому наполягають зокрема Катар та Сполучені Штати Америки.

Зазначається, що через Катар за зачиненими дверима все ще ведуться переговори про продовження терміну перемир'я на два дні.

Високопоставлений ізраїльський чиновник зазначив, що його країна наполягає на звільненні більшої кількості заручників і в такому разі погодиться на продовження нинішнього перемир'я.

За його словами, після звільнення заручників у середу понад два десятки жінок і дітей все ще перебувають в руках бойовиків ХАМАСу. Він додав, що якщо цих заручників буде звільнено, Ізраїль буде готовий обговорити нову угоду.

Нагадаємо, вранці 24 листопада почало діяти чотириденне перемир’я у війні Ізраїлю й угруповання ХАМАС. Перемир'я передбачало всеосяжне припинення вогню на півночі та півдні Сектора Гази, за яким мало відбутися звільнення деяких із 200 заручників, захоплених ХАМАС під час нападу 7 жовтня на територію Ізраїлю. В обмін на це мали бути звільнені кілька палестинських ув'язнених, яких утримують в ізраїльських в'язницях.

Як повідомлялося, палестинське угруповання ХАМАС звільнило заручника з російським громадянством на знак вдячності РФ за підтримку «палестинської справи».

Теги: обмін переговори звільнення ХАМАС Катар Ізраїль

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