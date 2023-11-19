Умєров пояснив, чому було звільнено командувача Медичних сил ЗСУ
«Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України», – заявив міністр
Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, чому робив подання президенту України щодо заміни командувача Медичних сил ЗСУ.
«Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів», – написав Умєров на своїй сторінці у Facebook.
На думку міністра, Медичним силам ЗСУ наразі потрібні:
- Максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі.
- Розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням. Впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів наших воїнів.
- Забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наприкінці 634-го дня війни повідомив про важливе кадрове рішення.
Як відомо, 13 листопада низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написали про плани Міноборони звільнити трьох командувачів ЗСУ. Йшлося про звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.
Журналісти писали, що питання відставки розглядають уже кілька місяців.
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