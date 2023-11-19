Умєров пояснив, чому було звільнено командувача Медичних сил ЗСУ

«Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України», – заявив міністр

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, чому робив подання президенту України щодо заміни командувача Медичних сил ЗСУ.

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«Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів», – написав Умєров на своїй сторінці у Facebook.

На думку міністра, Медичним силам ЗСУ наразі потрібні:

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Максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі. Розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням. Впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів наших воїнів. Забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наприкінці 634-го дня війни повідомив про важливе кадрове рішення.

Як відомо, 13 листопада низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написали про плани Міноборони звільнити трьох командувачів ЗСУ. Йшлося про звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Журналісти писали, що питання відставки розглядають уже кілька місяців.