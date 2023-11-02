США та Китай проведуть переговори щодо ядерного контролю – WSJ

Переговори пройдуть вперше з часів президентства Барака Обами

Китай і США відновлять переговори щодо контролю ядерної зброї вперше з часів президентства Барака Обами. Про це пише The Wall Street Journal.

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За даними від джерел у Білому домі, переговори відбудуться вже наступного тижня. Обговорення будуть спрямовані на уникнення небезпечних тристоронніх змагань у галузі озброєнь між США, Китаєм і Росією. Однак це не початок офіційних переговорів про обмеження ядерної зброї.

Джерела вважають, що серія двосторонніх дипломатичних контактів в останні місяці, переважно із ініціативи США, спрямована на відновлення відносин між Пекіном і Вашингтоном, які стрімко погіршуються.

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Нагадаємо, США та Китай мають принципову домовленість про зустріч лідерів у листопаді.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Під час переговорів сторони обговорювали відносини між країнами.

Як повідомлялося, зустріч американського лідера з Ван І – жест ввічливості, який може закласти основу для зустрічі Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.