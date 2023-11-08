Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден і Сі Цзіньпін планують провести зустріч: названо дату

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден і Сі Цзіньпін планують провести зустріч: названо дату
Президент Сполучених Штатів Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

Байден і Сі останній раз зустрічалися в листопаді минулого року під час саміту «Групи 20» 

Президент США Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада. Про це з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації США повідомляє Kyodo.

За інформацією співрозмовника видання, Вашингтон та Пекін активно готують на цю дату зустріч Байдена та Сі, яка відбудеться на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Сан-Франциско 11 – 17 листопада.

Попри оголошення Білого Дому про заслуховувану згоду щодо проведення переговорів, Китай поки що не підтвердив присутність Сі на майбутньому саміті АТЕС. У китайському дипломатичному відомстві обіцяють оголосити про поїздку голови КНР до США «у відповідний час».

Байден і Сі попереднього разу зустрічалися рік тому, в листопаді минулого року на Балі, Індонезія, під час саміту «Групи 20» (G20).

Лідер Китаю востаннє відвідував Сполучені Штати в квітні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Під час переговорів сторони обговорювали відносини між країнами.

Як повідомлялося, зустріч американського лідера з Ван І – жест ввічливості, який може закласти основу для зустрічі Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.

Читайте також: Сі Цзіньпін може виставити Байдену на торги голову Путіна. Все залежить від ціни
Теги: Китай чиновник Індонезія Вашингтон переговори Сі Цзіньпін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
Салліван розповів, хто тривалий час опирався наданню Україні Atacms
10 жовтня, 07:50
Постанова Великої палати Верховного суду набирала законної сили, є остаточною та оскарженню не підлягає
Ексглава Конституційного суду остаточно виграв суд у Зеленського
25 жовтня, 10:12
Трам переконаний що зможе навести лад у США, якщо прийде до влади
Трамп назвав найнебезпечнішу столицю світу
23 жовтня, 11:04
Глава Китаю сказав, що федерація має впровадити політику підтримки народжуваності й реагувати на старіння населення
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
31 жовтня, 20:08
Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні
Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні
31 жовтня, 17:46
Російські компанії маскуються, аби обходити санкції ЄС
Як маскуються компанії, щоби обійти санкції проти Росії: роз'яснення ЄС
27 жовтня, 10:24
Ліза Франкетті в останні місяці виконувала обов'язки командувача ВМС, але залишалася на посаді заступниці
Військово-морські сили США вперше очолила жінка
3 листопада, 06:06
Путіну продемонструють потужну ядерну зброю
Росія виставила ядерну «Цар-бомбу»: навіщо вона Путіну
3 листопада, 08:02
Уже цього тижня можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС – Reuters
Уже цього тижня можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС – Reuters
6 листопада, 17:09

Політика

Ексглава МЗС Австрії пояснила, чому втекла жити у путінську Росію
Ексглава МЗС Австрії пояснила, чому втекла жити у путінську Росію
Байден і Сі Цзіньпін планують провести зустріч: названо дату
Байден і Сі Цзіньпін планують провести зустріч: названо дату
Чи підштовхують США Україну до переговорів із Москвою: відповідь Вашингтона
Чи підштовхують США Україну до переговорів із Москвою: відповідь Вашингтона
Санкційний тиск на РФ. Японія та Велика Британія зробили заяву
Санкційний тиск на РФ. Японія та Велика Британія зробили заяву
Росія оголосила в розшук ще одного суддю, що видав ордер на арешт Путіна
Росія оголосила в розшук ще одного суддю, що видав ордер на арешт Путіна
Вступ Україні до ЄС. Сьогодні Єврокомісія оголосить важливе рішення
Вступ Україні до ЄС. Сьогодні Єврокомісія оголосить важливе рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
19K
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
9609
Заява Фаріон про мову та військових. Омбудсмен звернувся до СБУ
9033
Царьов вперше з’явився на публіці після замаху (відео)
8230
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5974
«Термінова телефонограма!» Вертикаль президента таки готується до виборів?

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту