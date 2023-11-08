Байден і Сі Цзіньпін планують провести зустріч: названо дату

Байден і Сі останній раз зустрічалися в листопаді минулого року під час саміту «Групи 20»

Президент США Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада. Про це з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації США повідомляє Kyodo.

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За інформацією співрозмовника видання, Вашингтон та Пекін активно готують на цю дату зустріч Байдена та Сі, яка відбудеться на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Сан-Франциско 11 – 17 листопада.

Попри оголошення Білого Дому про заслуховувану згоду щодо проведення переговорів, Китай поки що не підтвердив присутність Сі на майбутньому саміті АТЕС. У китайському дипломатичному відомстві обіцяють оголосити про поїздку голови КНР до США «у відповідний час».

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Байден і Сі попереднього разу зустрічалися рік тому, в листопаді минулого року на Балі, Індонезія, під час саміту «Групи 20» (G20).

Лідер Китаю востаннє відвідував Сполучені Штати в квітні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Під час переговорів сторони обговорювали відносини між країнами.

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Як повідомлялося, зустріч американського лідера з Ван І – жест ввічливості, який може закласти основу для зустрічі Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.