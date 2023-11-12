Нетаньягу озвучив дві цілі Ізраїлю у війні з ХАМАСом

Нетаньягу закликав увесь світ приєднатися до Ізраїлю у спробі звільнити заручників

Прем'єр-міністр Ізраїлю, Біньямін Нетаньягу, заявив, що його країна вживає всі можливі заходи для звільнення заручників, яких утримують бойовики угруповання ХАМАС. Про це Нетаньягу повідомив у інтерв'ю CNN.

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«Це одна з двох наших військових цілей. Одна – знищити ХАМАС, а друга – повернути наших заручників», – сказав Нетаньягу.

На запитання про ефективність зусиль уряду щодо звільнення заручників, прем'єр-міністр зазначив: «Ми працюємо цілодобово, щоб вирішити цю ситуацію. Я кілька разів зустрічався з сім'ями заручників, і ця (ситуація – Ред.) розриває моє серце».

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Нетаньягу також закликав увесь світ приєднатися до Ізраїлю у спробі звільнити заручників, додавши, що єдине припинення вогню, яке буде розглянуте, «якщо воно дозволить звільнити наших заручників».

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц Нетаньягу також закликав увесь світ приєднатися до Ізраїлю у спробі звільнити заручників виступив проти негайного припинення вогню в Секторі Гази, попри міжнародні заклики зупинити спробу Ізраїлю ліквідувати ХАМАС.

Нагадаємо, що в Організації об'єднаних націй заявили, що її офіс у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази.

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Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили «тисячі» бойовиків ХАМАС. Крім того, він назвав умову для припинення вогню в Газі.

Як повідомлялося, Ізраїль буде проти Палестинської автономії (ПА) в Секторі Гази після війни проти ХАМАСу.