Ізраїль уночі вдарив по ракетних установках «Хезболли» (відео)
ЦАХАЛ відповів на запуски ракет по Ізраїлю
Збройні сили Ізраїлю завдали кількох авіаційних ударів по ракетних установках «Хезболли». Про це ізраїльська армія повідомила в Telegram.
«За останні кілька годин (повідомлення опубліковане о 4:25, – «Главком») у відповідь на ракетні пуски та протитанкові ракети, випущені проти Ізраїлю, літаки ЦАХАЛу завдали ударів по терористичних об'єктах «Хезболли», – йдеться в повідомленні.
Крім того, сили Ізраїлю завдали ударів по військових комплексах, що використовуються в оперативних та терористичних цілях, а також атакували пускові установки протитанкових ракет, що розташовані вздовж кордону та направлені в бік Ізраїлю.
Нагадаємо, що ізраїльська армія в ніч проти 21 жовтня заявила про удари по системі підземних тунелів у Секторі Гази. Також ЦАХАЛ повідомив, що знищив старшого інженера палестинської терористичної групи ХАМАС, який розробляв зброю, в тому числі і безпілотники.
До слова, у ЗМІ з’явилася інформація, що нібито президент США Джо Байден закликав Ізраїль почекати з вторгненням до Сектору Гази. Білий дім спростував цю інформацію.
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