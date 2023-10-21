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Ізраїль уночі вдарив по ракетних установках «Хезболли» (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ізраїль уночі вдарив по ракетних установках «Хезболли» (відео)
Момент влучання у ракетну установку «Хезболли»
фото: скриншот відео

ЦАХАЛ відповів на запуски ракет по Ізраїлю

Збройні сили Ізраїлю завдали кількох авіаційних ударів по ракетних установках «Хезболли». Про це ізраїльська армія повідомила в Telegram.

«За останні кілька годин (повідомлення опубліковане о 4:25, – «Главком») у відповідь на ракетні пуски та протитанкові ракети, випущені проти Ізраїлю, літаки ЦАХАЛу завдали ударів по терористичних об'єктах «Хезболли», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сили Ізраїлю завдали ударів по військових комплексах, що використовуються в оперативних та терористичних цілях, а також атакували пускові установки протитанкових ракет, що розташовані вздовж кордону та направлені в бік Ізраїлю.

Нагадаємо, що ізраїльська армія в ніч проти 21 жовтня заявила про удари по системі підземних тунелів у Секторі Гази. Також ЦАХАЛ повідомив, що знищив старшого інженера палестинської терористичної групи ХАМАС, який розробляв зброю, в тому числі і безпілотники. 

До слова, у ЗМІ з’явилася інформація, що нібито президент США Джо Байден закликав Ізраїль почекати з вторгненням до Сектору Гази. Білий дім спростував цю інформацію.

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Теги: Ізраїль Сектор Гази Ліван

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