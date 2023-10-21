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США закликали Ізраїль відкласти вторгнення до Сектору Гази? Білий дім вніс ясність

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США закликали Ізраїль відкласти вторгнення до Сектору Гази? Білий дім вніс ясність
Джо Байден
фото: AP

Представник Білого дому спростував гучні заяви ЗМІ

Президент США Джо Байден не закликав Ізраїль відкласти наземну операцію у Секторі Гази. Про це пише Reuters із посиланням на заяву Білого дому.

У ЗМІ з’явилася інформація, що нібито Байден закликав Ізраїль почекати з вторгненням до Сектору Гази. Сталося це після того, як Байден отримав відповідне запитання від одного з репортерів, підіймаючись сходами на борт літака Air Force One під гучний звук двигунів. Американський лідер зупинився, відповів «так» і зайшов у літак.

Після цього ЗМІ повідомили: Байден нібито підтвердив, що США закликають Ізраїль відкласти наземну операцію у Газі на тлі того, що ХАМАС звільнив із полону двох заручниць.

Представник Білого дому Бен Лаболт пояснив, що американський лідер не почув запитання журналіста про те, чи повинен Ізраїль відкласти потенційне наземне вторгнення в Сектор Газа.

«Президент був далеко. Він не почув питання повністю. Питання звучало так: «Чи хотіли б ви, щоб було звільнено більше заручників?». Більше він нічого не коментував», – зазначив посадовець.

Раніше ЗМІ писали, що уряди США і Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземне вторгнення в Сектор Гази. Зокрема, щоб виграти час для секретних переговорів, що ведуться через Катар з метою домогтися звільнення заручників, утримуваних ХАМАС. 

Зазначимо, що кількість загиблих у Газі продовжує зростати. За даними міністерства охорони здоров'я в Газі, з 7 жовтня померли 3785 осіб, у тому числі 1524 дитини.

До слова, ХАМАС значно завищив кількість жертв удару по лікарні Аль-Ахлі у Секторі Гази – в результаті вибуху там могли загинути не більше 50 осіб.

Теги: США Ізраїль Сектор Гази

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