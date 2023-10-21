США закликали Ізраїль відкласти вторгнення до Сектору Гази? Білий дім вніс ясність

Представник Білого дому спростував гучні заяви ЗМІ

Президент США Джо Байден не закликав Ізраїль відкласти наземну операцію у Секторі Гази. Про це пише Reuters із посиланням на заяву Білого дому.

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У ЗМІ з’явилася інформація, що нібито Байден закликав Ізраїль почекати з вторгненням до Сектору Гази. Сталося це після того, як Байден отримав відповідне запитання від одного з репортерів, підіймаючись сходами на борт літака Air Force One під гучний звук двигунів. Американський лідер зупинився, відповів «так» і зайшов у літак.

Після цього ЗМІ повідомили: Байден нібито підтвердив, що США закликають Ізраїль відкласти наземну операцію у Газі на тлі того, що ХАМАС звільнив із полону двох заручниць.

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Представник Білого дому Бен Лаболт пояснив, що американський лідер не почув запитання журналіста про те, чи повинен Ізраїль відкласти потенційне наземне вторгнення в Сектор Газа.

«Президент був далеко. Він не почув питання повністю. Питання звучало так: «Чи хотіли б ви, щоб було звільнено більше заручників?». Більше він нічого не коментував», – зазначив посадовець.

Раніше ЗМІ писали, що уряди США і Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземне вторгнення в Сектор Гази. Зокрема, щоб виграти час для секретних переговорів, що ведуться через Катар з метою домогтися звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

Зазначимо, що кількість загиблих у Газі продовжує зростати. За даними міністерства охорони здоров'я в Газі, з 7 жовтня померли 3785 осіб, у тому числі 1524 дитини.

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До слова, ХАМАС значно завищив кількість жертв удару по лікарні Аль-Ахлі у Секторі Гази – в результаті вибуху там могли загинути не більше 50 осіб.