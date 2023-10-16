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Ізраїль ліквідував командира «південного округу» ХАМАС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль ліквідував командира «південного округу» ХАМАС
фото: The Times of Israel

Ізраїльська армія ліквідувала Матеза Ейда, який командував південним округом крила національної безпеки ХАМАС

Військові Ізраїлю завдали авіаудару Сектору Газа, в результаті якого було ліквідовано командира «Південного крила» угруповання ХАМАС. Про це повідомляє Sky News.

Ізраїльська армія ліквідувала Матеза Ейда, який командував південним округом крила національної безпеки ХАМАС. Військові зазначили, що удар по ньому став можливим після «точної розвідки».

Крім того, ізраїльські військові повідомили, що 15 жовтня, було здійснено атаку на 250 військових об'єктів у Секторі Газа, основна частина яких розташована на півночі території.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю. 

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Теги: ХАМАС військові війна армія Міноборони Ізраїль міністр

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