Ізраїль звинуватив Гутерреша в замовчуванні сексуальних злочинів ХАМАСу

Ізраїль звинуватив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у спробі замовчати представлену раніше доповідь про масові зґвалтування з боку бойовиків ХАМАСу

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац: «Остання доповідь ООН детально описує звірства ХАМАСу 7 жовтня, включно з масовими вбивствами, зґвалтуваннями та систематичними сексуальними злочинами. Проте, тиша з боку голови»

Ізраїль відкликав свого постійного представника з ООН Гілада Ердана «для негайних консультацій». Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, пише DW.

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Він звинуватив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у спробі замовчати представлену раніше доповідь масові зґвалтування з боку бойовиків ХАМАСу під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Раніше спеціальна представниця ООН з питання про сексуальне насильство в умовах конфлікту Праміла Паттен представила доповідь, у якій ідеться про те, що є «однозначна і переконлива інформація про те, що стосовно заручників було скоєно сексуальне насильство, включно зі зґвалтуванням, сексуальними тортурами, жорстоким, нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням». У документі також наголошується, що зараз бойовики можуть продовжувати здійснювати подібне з утримуваними ними заручниками.

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Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що ООН знадобилося п'ять місяців, щоб «нарешті визнати вчинення шокуючих злочинів на сексуальному ґрунті під час атаки ХАМАС».

«Тепер, коли з'явилася доповідь про сексуальні злочини і сексуальне насильство, яких зазнають наші заручники в Секторі Газа, ганебне мовчання ООН, яка не проводить жодного обговорення з цього питання, волає до небес», – заявив Ердан.

«Остання доповідь ООН детально описує звірства ХАМАСу 7 жовтня, включно з масовими вбивствами, зґвалтуваннями та систематичними сексуальними злочинами. Проте, тиша з боку голови. Час діяти, Антоніу Гутерреш. ХАМАС має бути визнаний терористичною організацією у всьому світі, а країни, що його підтримують, мають бути названі спонсорами терроризму», – написав Кац.

Він додав, що виведення військ з Гази є обов'язковим, а негайне звільнення заручників має стати пріоритетом.

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Нагадаємо, ООН заявила, що ХАМАС та Ізраїль однаково винні у воєнних злочинах.