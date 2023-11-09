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ООН заявила, що ХАМАС та Ізраїль однаково винні у воєнних злочинах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ООН заявила, що ХАМАС та Ізраїль однаково винні у воєнних злочинах
Ізраїль відкинув резолюцію ООН про перемир'я у секторі Гази
фото ілюстративне

Верховний комісар ООН назвав злочином «незаконну насильницьку евакуацію цивільного населення»

Починаючи з 7 жовтня, воєнні злочини чинили як Ізраїль, так і ХАМАС. Про це заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк, передає ВВС.

Комісар ООН сказав, що «звірства палестинських збройних угруповань 7 жовтня були огидними», і що утримання заручників також є воєнним злочином.

Тюрк також назвав воєнним злочином «колективне покарання Ізраїлем палестинського цивільного населення» та «незаконну насильницьку евакуацію цивільного населення».

Нагадаємо, 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектору Гази (приблизно 1,1 мільйона осіб) мають евакуюватися на південь сектору протягом 24 годин для власної безпеки. У ХАМАС закликали місцевих нікуди не їхати.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль відкинув резолюцію ООН про перемир'я у секторі Гази.

Теги: ООН Ізраїль ХАМАС

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