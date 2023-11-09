ООН заявила, що ХАМАС та Ізраїль однаково винні у воєнних злочинах

Ізраїль відкинув резолюцію ООН про перемир'я у секторі Гази

Верховний комісар ООН назвав злочином «незаконну насильницьку евакуацію цивільного населення»

Починаючи з 7 жовтня, воєнні злочини чинили як Ізраїль, так і ХАМАС. Про це заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк, передає ВВС.

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Комісар ООН сказав, що «звірства палестинських збройних угруповань 7 жовтня були огидними», і що утримання заручників також є воєнним злочином.

Тюрк також назвав воєнним злочином «колективне покарання Ізраїлем палестинського цивільного населення» та «незаконну насильницьку евакуацію цивільного населення».

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Нагадаємо, 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектору Гази (приблизно 1,1 мільйона осіб) мають евакуюватися на південь сектору протягом 24 годин для власної безпеки. У ХАМАС закликали місцевих нікуди не їхати.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль відкинув резолюцію ООН про перемир'я у секторі Гази.