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«Ми не бачили нічого подібного з часів Голокосту». Головний рабин України про злочини ХАМАСу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ми не бачили нічого подібного з часів Голокосту». Головний рабин України про злочини ХАМАСу
Уряд Ізраїлю підтвердив, що в Газі наразі утримують понад 100 ізраїльтян
фото з відкритих джерел

Рабин Моше Асман наголосив, що доля викрадених ізраїльтян залишається невідомою

Головний рабин України Моше Асман показав фотографії жінок та дітей, які були викрадені бойовиками ХАМАС. Він наголосив, що «не бачив нічого подібного з часів Голокосту».

«Ми не бачили нічого подібного з часів Голокосту! Молюся, щоб ЦАХАЛ (Збройні сили Ізраїлю) звільнив всіх, кого захопив ХАМАС, і помстився фашистським злочинцям з ХАМАСу та їхнім спільникам!», – заявив він.

«Ми не бачили нічого подібного з часів Голокосту». Головний рабин України про злочини ХАМАСу фото 1
«Ми не бачили нічого подібного з часів Голокосту». Головний рабин України про злочини ХАМАСу фото 2
Головний рабин України наголосив, що доля викрадених дітей та жінки невідома: їх могли замордувати або вбити
Головний рабин України наголосив, що доля викрадених дітей та жінки невідома: їх могли замордувати або вбити
фото: Моше Асман

Рабин наголосив, що наразі доля викрадених жінки та дітей не відома.

Зазначимо, що раніше уряд Ізраїлю підтвердив, що в Газі наразі утримують понад 100 ізраїльтян. За останніми даними ЗМІ, кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС і подальших боїв станом на 9 жовтня зросла до 900 осіб. За даними міністерства охорони здоров'я палестинського анклаву, кількість загиблих у секторі Гази на цей час становить 560 осіб, додає Times of Israel. Поранено 2900 людей.

Нагадаємо, що угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву. 

 У суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

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Теги: Ізраїль ХАМАС викрадення полон

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