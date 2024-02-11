Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч

На Київщині та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони

У ніч на 11 лютого ворог вкотре атакував Україну безпілотниками. Вибухи лунали в передмісті Дніпра та в Миколаєві. На Київщині працювала ППО. Ізраїль виявив тунель ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН у Газі. Трамп закликав не надавати допомогу Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 лютого, щоб ви були в курсі подій.

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Вибухи в містах України

Увечері 10 лютого російські окупанти запустили «Шахеди». У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників.

У передмісті Дніпра близько 23:00 лунали вибухи. Через 15 хвилин вибухи пролунали повторно. Офіційної інформації наразі немає.

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Також звуки вибухів було чутно в Миколаєві. Мер Миколаєва Сєнкевич повідомив, що в місті під час повітряної тривоги сталася пожежа на одному з обʼєктів.

Згодом він додав, що пожежа спалахнула на відкритій території. Без постраждалих.

Робота ППО на Київщині

Уночі, 11 лютого, на Київщині та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони. Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, на Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА типу Shahed, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста.

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За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань.

Трамп закликав не надавати допомогу Україні

Колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам, зокрема й Україні.

«Вони хочуть дати майже 100 мільярдів доларів кільком країнам, 100 мільярдів доларів! Чому ми це робимо? Якщо ви це робите, то дайте їм не 100 мільярдів доларів, а дайте їх як позику», – сказав колишній президент на мітингу в Південній Кароліні у суботу.

Він додав, що США ніколи більше не повинні давати гроші без надії на повернення або без зобов’язань.

Ізраїль виявив тунель ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН у Газі

Ізраїльські війська стверджують, що виявили мережу тунелів під штаб-квартирою агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) у Секторі Гази.

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«Довжина тунелю становила 700 метрів, він пролягав на глибині 18 метрів і був обладнаний кількома вибухозахисними дверима та джерелом електроенергії», – заявили військові.

За даними Ізраїлю, тунель служив «значним активом військової розвідки ХАМАСу». Армія оприлюднила відео зі схемою, яка показує зʼєднання під обʼєктами агентства, стверджуючи, що це доказ того, що ХАМАС використовує інфраструктуру агентства ООН.

Ізраїль здійснив рейд на центральну штаб-квартиру агентства ООН для допомоги палестинським біженцям. Військові заявили, що у приміщеннях будівлі виявили велику кількість зброї, зокрема гвинтівки, боєприпаси, гранати та вибухівку.

Російський танкер змінив маршрут після новини про санкції

Судно NS Leader, яке належить РФ, прямувало до Балтійського моря, але було вимушене розвернутися після повідомлення про запроваджені санкції. Про це пише Bloomberg.

Ситуація сталась в четвер 8 лютого. Тоді о 14:00 за вашингтонським часом були запроваджені нові санкції проти російської нафти. Російський танкер в цей час перебував біля берегів Португалії та прямував у Балтійське море для завантаження.

«Танкер, який повинен був завантажити свій наступний вантаж приблизно через 10 днів, зменшив швидкість вдвічі, розвернувся і змінив пункт призначення на «для замовлень», свідчать дані відстеження суден та інформації про судноплавство», – йдеться в повідомленні Bloomberg.