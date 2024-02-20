Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль дозволить мусульманам молитись у мечетях під час Рамадану, але є нюанс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїль дозволить мусульманам молитись у мечетях під час Рамадану, але є нюанс
Мусульмани будуть молитися у Ізраїлі протягом священного місяця Рамадан
фото: Chen Junqing/XinHua

Ізраїль дасть мусульманам можливість молитися у мечеті Аль-Акса до Рамадану

Ізраїль надасть можливість мусульманам молитися у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі до Рамадану, написав у своєму Telegram-каналі радник прем'єр-міністра єврейської держави Дмитро Гендельман. Критерії доступу поліція опублікує найближчими днями, уточнив він.

Однак вхід до мечеті на тлі палестино-ізраїльського конфлікту буде не таким, як у звичайний час. Правоохоронні органи та служба безпеки передали рекомендації щодо умов відвідування Аль-Акси військово-політичному кабінету. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, розглянувши критерії, ухвалить остаточне рішення.

Рамадан або Рамазан – місяць обов'язкового для мусульман посту (загальнотюркське ураза), є одним з п'яти стовпів ісламу. Протягом місяця Рамадан правовірні мусульмани в денний час відмовляються від вживання їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Тривалість місяця становить 29 або 30 днів і залежить від місячного календаря. Піст починається з початку світанку (після ранкового азана – заклика на молитву) і закінчується після заходу сонця (після вечірнього азана). Цього року  Рамадан почнеться у понеділок, 11 березня і триватиме до 9 квітня.

«Кількість тих, хто молиться, як і інші фактори допуску, будть висвітлені ​​поліцією та службами безпеки», – додав Гендельман.

До слова, війна в Секторі Гази триватиме ще багато місяців. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час пресконференції, цитує The Times of Israel.

Ізраїльський прем’єр зазначив, що його країна «воює на всіх фронтах», але для перемоги потрібно більше часу. Нетаньягу пообіцяв, що бойові дії триватимуть, допоки не будуть досягнуті всі цілі наступу, головною з яких є знищення терористів ХАМАСу, а також визволення заручників.

Посадовець сказав, що Сектор Гази «не буде загрозою для Ізраїлю», і врешті-решт там не залишиться терористичних елементів. За його словами, ЦАХАЛ діє для забезпечення «максимального захисту» своїх військових.

Читайте також: Ізраїль заявив, що ХАМАС планував здійснити атаки в Європі
Теги: Ізраїль війна мусульмани поліція Сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Увечері 8 лютого відбулася відставка головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного
Входимо в найскладнішу фазу війни
9 лютого, 09:10
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Удар по базі США в Йорданії: Байден ухвалив план відповіді
30 сiчня, 22:31
Двоє людей дістали поранення
Біля міського кладовища на Львівщині вибухнула граната: є поранені
25 сiчня, 13:28
Росіяни вночі не зможуть користуватися мобільним інтернетом
У Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів
27 сiчня, 10:50
Сікорський: «Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії. А коли він погрожує якійсь країні, він робить це абсолютно серйозно»
«Російські «іскандери» можуть долетіти до Берліна» – глава МЗС Польщі про погрози Путіна
31 сiчня, 10:03
«Ніхто не очікував побачити Зеленського на посаді президента»
Старійшина української політики Юхновський назвав Зеленського самородком і дав йому пораду
1 лютого, 07:46
Сталося декілька пожеж у різних районах Харкова
Харків палав після чергового російського терору: рятувальники показали наслідки
31 сiчня, 07:49
Сербія отримала нову станцію радіоелектронної боротьби «Репеллент-1»
Сербія отримала нове озброєння від РФ попри міжнародні санкції – AP
15 лютого, 20:17
25-річний Святослав Кондрат за своє коротке молоде життя мав за плечима чималий досвід та безліч яскравих сторінок
Повернувся з-за кордону, аби знову стати на захист України. Згадаймо Святослава Кондрата
13 лютого, 09:00

Соціум

Ізраїль дозволить мусульманам молитись у мечетях під час Рамадану, але є нюанс
Ізраїль дозволить мусульманам молитись у мечетях під час Рамадану, але є нюанс
Центри для біженців заповнені вщент: одна з країн ЄС б'є на сполох
Центри для біженців заповнені вщент: одна з країн ЄС б'є на сполох
Окупанти заявили про атаку безпілотників на Брянську область
Окупанти заявили про атаку безпілотників на Брянську область
Росія почала вербувати на війну ув'язнених жінок – ЗМІ
Росія почала вербувати на війну ув'язнених жінок – ЗМІ
Як припинити використання росіянами Starlink на фронті: Федоров провів розмову з Маском
Як припинити використання росіянами Starlink на фронті: Федоров провів розмову з Маском
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
40K
Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
36K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
34K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
21K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
12K
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)

Новини

Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua