Ізраїль дозволить мусульманам молитись у мечетях під час Рамадану, але є нюанс
Ізраїль дасть мусульманам можливість молитися у мечеті Аль-Акса до Рамадану
Ізраїль надасть можливість мусульманам молитися у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі до Рамадану, написав у своєму Telegram-каналі радник прем'єр-міністра єврейської держави Дмитро Гендельман. Критерії доступу поліція опублікує найближчими днями, уточнив він.
Однак вхід до мечеті на тлі палестино-ізраїльського конфлікту буде не таким, як у звичайний час. Правоохоронні органи та служба безпеки передали рекомендації щодо умов відвідування Аль-Акси військово-політичному кабінету. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, розглянувши критерії, ухвалить остаточне рішення.
«Кількість тих, хто молиться, як і інші фактори допуску, будть висвітлені поліцією та службами безпеки», – додав Гендельман.
До слова, війна в Секторі Гази триватиме ще багато місяців. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час пресконференції, цитує The Times of Israel.
Ізраїльський прем’єр зазначив, що його країна «воює на всіх фронтах», але для перемоги потрібно більше часу. Нетаньягу пообіцяв, що бойові дії триватимуть, допоки не будуть досягнуті всі цілі наступу, головною з яких є знищення терористів ХАМАСу, а також визволення заручників.
Посадовець сказав, що Сектор Гази «не буде загрозою для Ізраїлю», і врешті-решт там не залишиться терористичних елементів. За його словами, ЦАХАЛ діє для забезпечення «максимального захисту» своїх військових.
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