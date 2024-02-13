Білий дім може зменшити продаж американської зброї Ізраїлю: причина

Байден намагається домовитися про припинення вогню, але Нетаньягу «робить йому пекло»

Президент США Джо Байден висловлює все більше розчарування прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу за закритими дверима через його небажання послабити воєнну активність у Газі. Про це пише NBC News.

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Байден намагається домовитися про припинення вогню, але Нетаньягу, за словами джерел, «робить йому пекло», і з ним неможливо мати справу, зазначають джерела видання, цитуючи Байдена.

В останні тижні непублічно президент висловлювався досить різко про ізраїльського прем’єра, кілька разів назвавши його «мудаком».

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Зазначається, що відвертість виловлювань, а також нездатність ізраїльського прем'єра змінити тактику в Газі можуть призвести до проблем у їхніх відносинах.

У неділю Байден сказав Нетаньягу по телефону, що, на його думку, воєнна операція в Рафаху не повинна проводитися без належного плану із захисту й підтримки палестинців, ідеться в заяві Білого дому.

Невдоволення Байдена не призвело до серйозної зміни політики, але Білий дім почав розглядати такі варіанти. За даними видання, адміністрація обговорює затримку чи уповільнення продажів американської зброї Ізраїлю як важіль тиску, щоб змусити Нетаньягу зробити більше для захисту цивільного населення.

Крім того посадовці адміністрації розробляють варіанти офіційного визнання незалежної палестинської держави. Проте незважаючи на те, що Байден посилив свою риторику, він поки що не готовий до істотних змін у політиці.

Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила серію авіаударів по місту Рафах на півдні Сектору Гази. За даними Reuters, внаслідок цих ударів, за даними місцевої охорони здоров'я, загинули 37 осіб і десятки отримали. Водночас Al Jazeera пише, що загинуло щонайменше 50 людей.