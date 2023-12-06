ХАМАС ґвалтував жінок під час нападу на Ізраїль – Байден

Ізраїльська поліція розслідує можливі сексуальні злочини, скоєні кількома сотнями терористів ХАМАСу

Президент США Джо Байден заявив, що бойовики ХАМАСу неодноразово ґвалтували та калічили жінок під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

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Виступаючи на заході зі збору коштів на свою виборчу кампанію в штаті Массачусетс, президент США розповів, що за останні кілька тижнів було поширено чимало повідомлень про «неймовірну жорстокість» палестинських бойовиків ХАМАС.

«Повідомлення про те, що жінки були зґвалтовані, неодноразово зґвалтовані, їхні тіла були понівечені ще за життя, про те, що жіночі трупи осквернені, що терористи ХАМАС завдають стільки болю та страждань жінкам та дівчаткам, скільки можливо, а потім вбивають їх. Це жахливо», – заявив Байден.

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Ізраїльська поліція розслідує можливі сексуальні злочини, скоєні кількома сотнями терористів ХАМАСу, яких заарештували після нападу 7 жовтня. Міністерство юстиції заявило, що жертв катували, ґвалтували, спалювали живцем і розчленовували.

Про це заявив і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Нетаньягу зазначив, що раніше він зустрівся зі звільненими заручниками й з родичами тих, кого досі утримують в заручниках.

«Я почув несамовиті історії про жорстоке поводження. Я чув, як і ви, про сексуальне насильство і безпрецедентні випадки жорстокого зґвалтування», – додав він.

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Раніше повідомлялося, що Ізраїль готовий затопити тунелі ХАМАС морською водою.