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Ізраїль завдав авіаударів по Рафаху на півдні Сектору Гази: є загиблі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль завдав авіаударів по Рафаху на півдні Сектору Гази: є загиблі
Мешканці заявили, що внаслідок удару дві мечеті та кілька будинків були розбомблені
фото: Reuters

За словами місцевих жителів, в атаках були задіяні ізраїльські літаки, танки й кораблі

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила серію авіаударів по місту Рафах на півдні Сектору Газа. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що армія Ізраїлю підтвердила, що здійснила серію авіаударів по важливих цілях на півдні Гази в Рафаху. Додаткової інформації ЦАХАЛ не надав.

У місті Рафах на кордоні з Єгиптом проживає близько 1,5 мільйона людей. Чимало біженців втекли до міста Рафах через військову операцію Ізраїлю.

За даними Reuters, внаслідок цих ударів, за даними місцевої охорони здоров'я, загинули 37 осіб і десятки отримали. Водночас Al Jazeera пише, що загинуло щонайменше 50 людей.

За словами місцевих жителів, в атаках були задіяні ізраїльські літаки, танки й кораблі. Мешканці заявили, що внаслідок удару дві мечеті та кілька будинків були розбомблені.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив, що почне наземне вторгнення в Рафах. Він каже, що Ізраїль зробить це, щоб знищити ХАМАС. Президент США Джо Байдена закликав Ізраїль не атакувати Рафах без надійного плану захисту цивільних осіб.

Нагадаємо, в Ізраїлі в суботу ввечері пройшли загальнонаціональні протести. Демонстранти вимагають від прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу відновити угоду з ХАМАС про обмін заручниками. Мітинги спровокувало те, що спроби укласти угоду за посередництва Катару та Єгипту зупинилися, оскільки Ізраїль відхилив вимоги ХАМАСу.

Днями влада Ізраїлю заявила, що не прийме умови ХАМАСу щодо постійного припинення вогню в рамках переговорів про звільнення заручників.

До слова, Байден заявив, що продовжує посилено працювати, щоб домогтися перемир'я між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС та звільнення захоплених у полон ізраїльських заручників.

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Теги: Ізраїль армія полон ХАМАС звільнення

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