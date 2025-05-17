Кремль зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна

За словами Пєскова, РФ та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню

Пєсков заявив, що переговори Росії та України «йдуть і мають йти у закритому режимі»

У Кремлі заявили, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського «можлива, але саме як результат роботи та після досягнення певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін». Як інформує «Главком», про це «РИА Новости» заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Пєсков заявив, що переговори Росії та України «йдуть і мають йти у закритому режимі».

Про зміну складу делегації РФ нині не йдеться. При цьому, для Росії під час підписання документів між російською та українською делегаціями «головним і принциповим є кандидатура підписанта від України».

Також, за словами Пєскова, РФ та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню.

Раніше секретар Держдепу Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що для досягнення прогресу у мирному врегулюванні в Україні необхідно зустрітися Дональду Трампу та диктатору Росії Володимиру Путіну.

В останньому інтерв'ю для Fox New Трамп заявив, що має добрі відносини з російським диктатором Володимиром Путіним, і ладен швидко закінчити війну в Україні, але підкреслив, що для цього треба провести прямі переговори з очільником Кремля.

Крім того, Туреччина назвала головний здобуток переговорів у Стамбулі.