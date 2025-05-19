ISW: Кремль перед розмовою з Трампом реанімував старе інтерв'ю Путіна про «логічне завершення» війни

Дзвінок Трампа до Путіна відбудеться сьогодні, 19 травня о 10:00.

Напередодні запланованої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Путіним Кремль активізував спроби показати Росію як «могутню військову силу». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

ISW підкреслив, що 18 травня пропагандист Павло Зарубін розповсюдив старе інтерв'ю Путіна, видавши його за нове. В цьому інтерв'ю диктатор Путін наголошує, що Росія здатна довести війну в Україні до «логічного завершення».

Зокрема, вказано, що РФ має достатньо ресурсів для цього: «Росія має достатньо людських ресурсів та матеріалів, щоб довести війну в Україні до її «логічного» завершення з «необхідними» результатами для Росії».

«Путін повторив давні кремлівські наративи про необхідність того, щоб мирні переговори розглядали «корінні причини» війни та «захисту» російськомовних громадян України, які, за словами Путіна, вважають Росію своєю «батьківщиною»», – йдеться у повідомленні.

Втім стало відомо, що ці уривки були зняті ще до 4 травня для фільму «Росія.Кремль.Путін.25 років», але з'являтись в мережі почали тільки зараз задля додаткової маніпуляції Заходу.

Аналітики ISW наголошують, що Путін намагається відвернути увагу від справжніх проблем: значних втрат на фронті, критичного браку робочої сили, високої інфляції та виснаженого суверенного фонду.

Інститут вивчення війни наводить слова президента Фінляндії Александра Стубба, який в нещодавньому інтерв'ю заявив, що Росія вже вичерпала фінансові резерви, а її економіка лише імітує силу.

Своєю чергою ISW прогнозує, що якщо нинішні темпи втрат і витрат збережуться, Путін зіткнеться з серйозними стратегічними дилемами у 2026–2027 роках.

Президент Франції провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Французький лідер повідомив, що розмовляв з Трампом, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністеркою Італії Джоржею Мелоні.

Макрон не уточнив чи це була спільна розмова всіх політиків, чи проводились дзвінки з кожним окремо.

Проте у підсумку повідомив, що диктатор Путін, ймовірно, в розмові з Трампом чи після неї, має показати своє прагнення до миру.

Зауважимо, що очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував дзвінок до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Попередньо, дзвінок до Путіна відбудеться сьогодні, 19 травня о 10:00. А після цього буде розмова з Зеленським.

Нагадаємо, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним.

«Телефонна розмова між Трампом і Путіним буде дуже успішною і дозволить подолати затор, який виник у переговорному процесі», – заявив Віткофф.