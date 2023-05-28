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Як у радянські часи: британська розвідка повідомила, як влада РФ примушує громадян працювати на війну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як у радянські часи: британська розвідка повідомила, як влада РФ примушує громадян працювати на війну
фото з відкритих джерел

Російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням надати дозвіл на шестиденний робочий тиждень

Російські пропагандисти почали закликати громадян активно жертвувати собою на підтримку війни, як у радянський час. Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

«Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у Росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку військових зусиль», – йдеться в огляді британських аналітиків

Зокрема, російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням надати дозвіл на шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні вимоги війни, очевидно, без додаткової оплати.

21 травня 2023 року російська пропагандистка Симоньян заявила, що громадяни повинні працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.

«Зміна тональності розмов явно перегукується з радянським відчуттям суспільного примусу. Це також підкреслює, що керівництво, швидше за все, вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні», – констатували британські аналітики.

Нагадаємо, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян знайшла рецепт, за допомогою якого можна вгамувати снарядний голод в Росії. Вона запропонувала росіянам після роботи ще на дві години ставати за станки, щоб допомогти промисловості РФ,

Триває 459-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей.  Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Теги: розвідка рецепт влада британська розвідка Маргарита Симоньян

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