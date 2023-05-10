РФ заявила про «атаку» на полігон у Воронезькій області : постраждали 14 військових

Два БПЛА, начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння

Росіяни повідомляють, що сьогодні вночі два безпілотники нібито «атакували» полігон у Воронезькій області. Внаслідок чого постраждали 14 російських окупантів. Про це пише Telegram-канал Baza.

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«Два безпілотники атакували військовий полігон у Воронезькій області. Це сталося сьогодні вночі», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що два БПЛА, начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. «Постраждали близько 14 військовослужбовців. За попередніми даними, загиблих немає», – повідомляє Telegram-канал.

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Нагадаємо, влада Курської області Росії заявила про збиття безпілотного літального апарату над регіоном. Зазначається, що сили протиповітряної оборони ніби збили безпілотник під Курськом. Уламки впали в селі Толмачево, є пошкодження газової труби та фасаду будинку.

Раніше поблизу Москви на території заводу, де виготовляють зенітні системи, впав саморобний дрон.