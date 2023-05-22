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РФ терміново вивозить ядерні боєприпаси із Бєлгородщини – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ терміново вивозить ядерні боєприпаси із Бєлгородщини – розвідка
фото з відкритих джерел

Представник розвідки підтвердив, що на об'єкті «Бєлгород-22» була тактична ядерна зброя

Російська влада проводить термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, що розташовані у Бєлгородській області. Це відбувається на тлі операції «Російського добровольчого корпусу». Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов заявив, що в інформації про евакуацію з прикордонних населених пунктів Бєлгородської області та знищення російського Мі-8 у регіоні «є багато правди». «Є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів. У терміновому режимі об'єкт «Бєлгород-22», це сховище ядерних боєприпасів, так само росіяни евакуювали з району, поблизу Грайворона знаходиться», – розповів Юсов.

Представник розвідки підтвердив, що на об'єкті «Бєлгород-22» була тактична ядерна зброя.

За словами Юсова, все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт. В операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії. За  словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії. 

Теги: зброя Міноборони ядерна зброя боєприпаси влада Бєлгород росіяни конфлікт

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