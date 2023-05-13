Країни Балтії готуються до відключення від енергомереж Росії: що відомо

Країни Балтії прагнуть зменшити свою енергетичну залежність від Росії, шукаючи альтернативні джерела постачання нафти, газу та електроенергії.

Прем'єр-міністри Естонії, Латвії та Литви заявили 12 травня, у п'ятницю, що вони розглядають можливість прискорення плану відключення енергопостачання Балтійського регіону від російської енергосистеми. Про це повідомляє Reuters.

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«Сьогодні ми домовилися продовжити дискусії про прискорення, як тільки завершимо всі наші дослідження, – заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на спільній пресконференції зі своїми латвійським і литовським колегами та додала: –Технічні дослідження, особливо щодо виробничих потужностей та енергетичної кризи, дозволять нам прояснити деталі і точні терміни цього процесу».

Хоча країни Балтії більше не імпортують російські енергоносії на зразок газу й нафти після вторгнення в Україну минулого року, вони все ще покладаються на Росію в підтримці стабільності своєї електроенергетичної системи.

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Минулого місяця Литва уперше в історії повністю відключилася від російської електромережі в режимі тестування, яке тривало 10 годин, електропостачання велося коштом місцевих електростанцій, а також імпорту з Польщі та Швеції.

Раніше повідомлялося, що країни Балтії намагатимуться зупинити імпорт зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) з Росії.

До слова, розвідка Естонії повідомила про зростання небезпеки воєнного тиску Росії на країни Балтії. Також є загрози підвищення ризиків у сфері безпеки для цих країн у середньостроковій та довгостроковій перспективах.