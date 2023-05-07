У Ростові біля військового госпіталю пролунали вибухи

У небі над містом видно чорний дим

У неділю, 7 травня, у російському Ростові-на-Дону було чутно звуки, схожі вибухи. У небі видно чорний дим. Про це повідомляють ростовські пропагандистські телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інцидент стався о 16:30. Росіяни повідомляють, що в небі над військовим госпіталем видно чорний дим. Перед цим нібито було чути «п'ять сильних залпів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі російська влада офіційно не коментувала того, що сталось у місті.

Нагадаємо, Москву 7 травня огорнув чорний густий дим. У російській столиці трапилася чергова пожежа.

Раніше внаслідок пожежі на складах із порохом у селищі Первомайський Свердловської області РФ два склади знищені вогнем. Ще трьох складів, у яких зберігався тротил, полум'я не дісталося.

До слова, у Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, 4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі.