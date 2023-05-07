У Ростові біля військового госпіталю пролунали вибухи
У небі над містом видно чорний дим
У неділю, 7 травня, у російському Ростові-на-Дону було чутно звуки, схожі вибухи. У небі видно чорний дим. Про це повідомляють ростовські пропагандистські телеграм-канали.
Інцидент стався о 16:30. Росіяни повідомляють, що в небі над військовим госпіталем видно чорний дим. Перед цим нібито було чути «п'ять сильних залпів».
Наразі російська влада офіційно не коментувала того, що сталось у місті.
Нагадаємо, Москву 7 травня огорнув чорний густий дим. У російській столиці трапилася чергова пожежа.
Раніше внаслідок пожежі на складах із порохом у селищі Первомайський Свердловської області РФ два склади знищені вогнем. Ще трьох складів, у яких зберігався тротил, полум'я не дісталося.
До слова, у Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру.
Як повідомлялося, 4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі.
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