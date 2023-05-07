Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Ростові біля військового госпіталю пролунали вибухи

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Ростові біля військового госпіталю пролунали вибухи
Мешканців Ростова налякали вибухи і дим
фото з відкритих джерел

У небі над містом видно чорний дим

У неділю, 7 травня, у російському Ростові-на-Дону було чутно звуки, схожі вибухи. У небі видно чорний дим. Про це повідомляють ростовські пропагандистські телеграм-канали.

Інцидент стався о 16:30. Росіяни повідомляють, що в небі над військовим госпіталем видно чорний дим. Перед цим нібито було чути «п'ять сильних залпів».

Наразі російська влада офіційно не коментувала того, що сталось у місті.

Нагадаємо, Москву 7 травня огорнув чорний густий дим. У російській столиці трапилася чергова пожежа.

Раніше внаслідок пожежі на складах із порохом у селищі Первомайський Свердловської області РФ два склади знищені вогнем. Ще трьох складів, у яких зберігався тротил, полум'я не дісталося. 

До слова, у Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру

Як повідомлялося,  4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі. 

Читайте також: Росія заявила, що ЗСУ намагалися вночі вдарити по Кремлю (відео)
Теги: влада росіяни пожежа росія відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слід від нібито збитої у Криму української ракети
Вибухи у Криму: окупанти заявляють про «збиті українські балістичні ракети»
Вчора, 17:59
Цієї ночі росіяни випустили по Україні ракети
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
На «Азовсталі» прогриміли вибухи: Андрющенко назвав причину
На «Азовсталі» прогриміли вибухи: Андрющенко назвав причину
Сьогодні, 13:59

Соціум

У Ростові біля військового госпіталю пролунали вибухи
У Ростові біля військового госпіталю пролунали вибухи
У Курганській області вирують вогняні смерчі
У Курганській області вирують вогняні смерчі
Кадиров виступив перед силовиками у брендовій куртці за $3 тис.
Кадиров виступив перед силовиками у брендовій куртці за $3 тис.
Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу
Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу
Потягли портрети дідів на дно: тюменські моржі провели акцію «Безсмертний полк» у воді
Потягли портрети дідів на дно: тюменські моржі провели акцію «Безсмертний полк» у воді
Ексдепутатка Держдуми шокувала розповіддю про шаманські ритуали за участю Путіна та Шойгу
Ексдепутатка Держдуми шокувала розповіддю про шаманські ритуали за участю Путіна та Шойгу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна
8872
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
6712
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6289
СБУ затримала Гонсало Ліру. Що далі?
6063
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
4671
У Києві та більшості областей оголошувалася повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Сьогодні, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Сьогодні, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Сьогодні, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Сьогодні, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Сьогодні, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Сьогодні, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту