Щодня по дві години. Пропагандистка вигадала, як росіяни мають допомагати армії Путіна
Симоньян сподівається, що влада нарешті знайде людину, яка здатна налагодити безперебійні постачання снарядів окупантам
Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян знайшла рецепт, за допомогою якого можна вгамувати снарядний голод в Росії. Вона запропонувала росіянам після роботи ще на дві години ставати за станки, щоб допомогти промисловості РФ, пишуть росЗМІ.
« ... ми сидимо тут у тилу, ми що, не можемо? Якщо не виходить у промисловості, то давайте якось візьмемо все себе в руки. Запитайте кожного другого. Ми що, не готові вийти після роботи на 2:00 допомогти? Якщо треба! Ну ніхто ж навіть не каже, що треба, все ж таки кажуть, що все гаразд. А питаєш військкорів – вони кажуть, не дуже добре. Або дуже не гаразд. Вже давайте ми з нашого політичного дискурсу із наших переживань приберемо це. Ми, ось, народ готові допомогти тим, хто за це відповідає», - заявила російська пропагандистка.
Симоньян сподівається, що влада нарешті знайде людину, яка здатна налагодити безперебійні постачання снарядів окупантам. «…Снарядів має бути стільки, щоб вистачало і «вагнерівцям», і міноборони, і таким підрозділам, і таким із запасом», - бідкається пропагандистка.
Як повідомлялося, найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.
Нагадаємо, раніше російська пропагандистка і редакторка Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що їй на роботу прислали «бандероль з вибухівкою». Але, як виявилися згодом, у посилці була іграшка для інтимних утіх.
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