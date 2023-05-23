Щодня по дві години. Пропагандистка вигадала, як росіяни мають допомагати армії Путіна

Маргарита Симоньян: «Якщо не виходить у промисловості, то давайте якось візьмемо все себе в руки»

Симоньян сподівається, що влада нарешті знайде людину, яка здатна налагодити безперебійні постачання снарядів окупантам

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян знайшла рецепт, за допомогою якого можна вгамувати снарядний голод в Росії. Вона запропонувала росіянам після роботи ще на дві години ставати за станки, щоб допомогти промисловості РФ, пишуть росЗМІ.

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« ... ми сидимо тут у тилу, ми що, не можемо? Якщо не виходить у промисловості, то давайте якось візьмемо все себе в руки. Запитайте кожного другого. Ми що, не готові вийти після роботи на 2:00 допомогти? Якщо треба! Ну ніхто ж навіть не каже, що треба, все ж таки кажуть, що все гаразд. А питаєш військкорів – вони кажуть, не дуже добре. Або дуже не гаразд. Вже давайте ми з нашого політичного дискурсу із наших переживань приберемо це. Ми, ось, народ готові допомогти тим, хто за це відповідає», - заявила російська пропагандистка.

Симоньян сподівається, що влада нарешті знайде людину, яка здатна налагодити безперебійні постачання снарядів окупантам. «…Снарядів має бути стільки, щоб вистачало і «вагнерівцям», і міноборони, і таким підрозділам, і таким із запасом», - бідкається пропагандистка.

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Як повідомлялося, найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка і редакторка Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що їй на роботу прислали «бандероль з вибухівкою». Але, як виявилися згодом, у посилці була іграшка для інтимних утіх.