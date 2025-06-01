Росіяни вдарили «шахедами» по Одещині, горіла база відпочинку

Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки

У ніч проти 1 червня війська РФ атакували Білгород-Дністровський район Одещини ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує «Главком».

Як зазначається, внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

На щастя, постраждалих немає.

Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня 2025 року Росія вчинила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні дрони «Shahed», балістичні ракети та, ймовірно, крилаті ракети.

Повітряна тривога лунала в центральних, південних і північних областях протягом кількох годин. Місцева влада повідомляє про вибухи, спричинені роботою ППО.

Як відомо, російські війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та будинках у Запоріжжі. Є постраждала. Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома «шахедами».