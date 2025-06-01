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Росіяни вдарили «шахедами» по Одещині, горіла база відпочинку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни вдарили «шахедами» по Одещині, горіла база відпочинку
Унаслідок ворожого удару пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку
фото: Олег Кіпер/Telegram

Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки

У ніч проти 1 червня війська РФ атакували Білгород-Дністровський район Одещини ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує «Главком».

Як зазначається, внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

Росіяни вдарили «шахедами» по Одещині, горіла база відпочинку фото 1

На щастя, постраждалих немає.

Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Росіяни вдарили «шахедами» по Одещині, горіла база відпочинку фото 2

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня 2025 року Росія вчинила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні дрони «Shahed», балістичні ракети та, ймовірно, крилаті ракети.

Повітряна тривога лунала в центральних, південних і північних областях протягом кількох годин. Місцева влада повідомляє про вибухи, спричинені роботою ППО.

Як відомо, російські війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та будинках у Запоріжжі. Є постраждала.  Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома «шахедами». 

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Теги: Одещина місцева влада росія пожежа

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