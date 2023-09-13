Японія отримала новий уряд

У новому уряді Японії п'ять жінок

Кабмін Японії у повному складі пішов у відставку у зв'язку з рішенням прем'єра Фуміо Кісіди провести перестановки в уряді.

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У результаті з 19 міністрів 13 нових, 11 із них уперше увійшли до уряду.

У новому кабінеті міністрів п'ять жінок – це максимальна кількість, як було й у другому уряді Сіндзо Абе.

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Зокрема, міністром закордонних справ стала Йоко Камікава, що раніше тричі обіймала посаду міністра юстиції. Міністром оборони став 54-річний Мінору Кіхара.

Нагадаємо, 9 вересня до України з візитом приїжджав міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші. Це був його перший візит від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський провів переговорів із міністром закордонних справ Японії.