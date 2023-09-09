До Києва прибув міністр закордонних справ Японії (відео)

Хаяші Йошімаса здійснив перший візит в Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ

Хаяші Йошімаса зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою

До України приїхав голова міністерства закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це його перший візит від початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомила пресслужба посольства Японії в Україні.

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Як ідеться в заяві МЗС Японії, під час свого візиту до Києва Хаяші разом із українським колегою Дмитром Кулебою обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, щоб якнайшвидше покласти край російському вторгненню.

Відомо, що очільника МЗС Японії супроводжують керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group.

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«Ми сподіваємося, що ці компанії зможуть безпосередньо вислухати та поспілкуватися українською стороною про потреби відновлення та реконструкції, що стане початком поглиблення участі японських компаній у майбутній допомозі у відбудові України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше глава японського МЗС відмовився вечеряти з Лавровим. Йосімаса Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) через ймовірність присутності на зустрічі його російського колеги Сергія Лаврова.