Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До Києва прибув міністр закордонних справ Японії (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
До Києва прибув міністр закордонних справ Японії (відео)
Хаяші Йошімаса здійснив перший візит в Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ
фото: скриншот відео

Хаяші Йошімаса зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою

До України приїхав голова міністерства закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це його перший візит від початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомила пресслужба посольства Японії в Україні.

Як ідеться в заяві МЗС Японії, під час свого візиту до Києва Хаяші разом із українським колегою Дмитром Кулебою обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, щоб якнайшвидше покласти край російському вторгненню.

Відомо, що очільника МЗС Японії супроводжують керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group.

«Ми сподіваємося, що ці компанії зможуть безпосередньо вислухати та поспілкуватися українською стороною про потреби відновлення та реконструкції, що стане початком поглиблення участі японських компаній у майбутній допомозі у відбудові України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше глава японського МЗС відмовився вечеряти з Лавровим. Йосімаса Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) через ймовірність присутності на зустрічі його російського колеги Сергія Лаврова. 

Теги: МЗС Японія Україна Дмитро Кулеба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Участь в виборчому процесі – це не тільки можливість голосувати, це ще й можливість висунутися та провести власну виборчу кампанію
Вибори під час війни проводити не будуть. І ось чому
1 вересня, 09:21
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
Подоляк розповів, що необхідно для проведення демократичних виборів в Україні під час війни
2 вересня, 02:54
Латвійські дороги, залізниці, порти та аеропорти потребують покращення та фінансування ЄС
Латвія назвала причину, чому допомога Україні затримується
5 вересня, 03:59

Події в Україні

В окупованому Криму прогриміла серія потужних вибухів
В окупованому Криму прогриміла серія потужних вибухів
До Києва прибув міністр закордонних справ Японії (відео)
До Києва прибув міністр закордонних справ Японії (відео)
Стало відомо, хто запустив український прапор над окупованою Донеччиною
Стало відомо, хто запустив український прапор над окупованою Донеччиною
Контрнаступ ЗСУ: як захисники витісняють ворога біля звільненого Роботиного
Контрнаступ ЗСУ: як захисники витісняють ворога біля звільненого Роботиного
ЗСУ повідомили, чи є ракетна загроза з моря
ЗСУ повідомили, чи є ракетна загроза з моря
Ракетні удари по Запоріжжю і Кривому Рогу: яка ситуація в регіонах
Ракетні удари по Запоріжжю і Кривому Рогу: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Новий посол України в Угорщині: Після перемоги треба дозволити подвійне громадянство
17K
До України прибули нові танки
11K
Країна ЄС запроваджує вивчення української мови в школах
6799
Звідки росте пацифізм Папи Римського
6143
Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»
5295
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Сьогодні, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Вчора, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту