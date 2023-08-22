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Росія погрожує Японії і збирається «врятувати світ від безумства Заходу»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія погрожує Японії і збирається «врятувати світ від безумства Заходу»
Секретар радбезу РФ Микола Патрушев має значний вплив на Путіна
фото з відкритих джерел

Патрушев переконаний, що Росія переможе у розв’язаній проти України війні

Секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев на нараді з безпеки Далекосхідного федерального округу зроби декілька гучних заяв. Зокрема, він бачить загрозу безпеці Далекого Сходу Росії з боку Японії і натякає, що РФ відповість на це.

Також Патрушев заявив, що «Росії випала важлива і необхідна роль – врятувати світ від безумства, що просувається Заходом».

Секретар радбезу РФ переконаний, що Росія переможе у розв’язаній проти України війні.

Основні тези з виступу Патрушева:

  • Англосакси зі своїми союзниками, намагаючись розхитати ситуацію в Росії, намагаються принизити подвиг радянського народу у перемозі над фашизмом. У цьому вони свідомо замовчують звірства як гітлерівців, а й їхніх близьких союзників – японських мілітаристів
  • Росія не має права забути ціну, яку народи Далекого Сходу заплатили за мілітарні ігри Японії в XX столітті
  • Керівництво Японії, підлабузнюючись перед США, боїться публічно згадувати, що атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі скинули американці
  • Японія взяла курс на мілітаризацію, дотримуючись ідей політики США. Вона знову використовує «методички про російську та китайську загрозу»
  • Японія стрімко нарощує свій військовий бюджет та закупівлю наступальних озброєнь, орієнтуючись на показники НАТО
  • Участь Японії в планах Пентагону розгорнути в Азії ракети середньої та меншої дальності створює додаткові загрози безпеці Далекого Сходу Росії
  • Японці, які розширюють військову співпрацю зі США, повинні засвоїти уроки минулого і не будувати ілюзій про те, що їхнє життя американці цінуватимуть більше за життя українських солдатів
  • США задля збереження уявної гегемонії безцеремонно розширюють свою військову інфраструктуру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, наближаючи її до кордонів Росії та Китаю
  • Важливо всіляко зміцнювати здатність прогресивних держав, які не бажають підкорятися диктату США, проводити незалежну внутрішню та зовнішню політику, вести рівноправний діалог
  • Перемога Росії над неонацизмом у ході спецоперації в Україні безсумнівно сприятиме виникненню справедливого світоустрою, заснованого на культурно-цивілізаційному різноманітті
  • Росії випала важлива і необхідна роль – врятувати світ від безумства, що просувається Заходом, у цьому її підтримають дружні та нейтральні країни, а також народи західних країн
  • Видання нового російського єдиного шкільного підручника історії для старшокласників допоможе протидіяти деструктивним ідеям, що нав'язуються Заходом.

Нагадаємо, 18 серпня Японія підняла в повітря винищувачі після того, як два російські літаки Іл-38 були зафіксовані у повітрі між Японським і Східнокитайським морями, де РФ та Китай проводять спільне військово-морське патрулювання.

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Теги: росія Японія США війна Україна

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