Патрушев переконаний, що Росія переможе у розв’язаній проти України війні

Секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев на нараді з безпеки Далекосхідного федерального округу зроби декілька гучних заяв. Зокрема, він бачить загрозу безпеці Далекого Сходу Росії з боку Японії і натякає, що РФ відповість на це.

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Також Патрушев заявив, що «Росії випала важлива і необхідна роль – врятувати світ від безумства, що просувається Заходом».

Секретар радбезу РФ переконаний, що Росія переможе у розв’язаній проти України війні.

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Основні тези з виступу Патрушева:

Англосакси зі своїми союзниками, намагаючись розхитати ситуацію в Росії, намагаються принизити подвиг радянського народу у перемозі над фашизмом. У цьому вони свідомо замовчують звірства як гітлерівців, а й їхніх близьких союзників – японських мілітаристів

Росія не має права забути ціну, яку народи Далекого Сходу заплатили за мілітарні ігри Японії в XX столітті

Керівництво Японії, підлабузнюючись перед США, боїться публічно згадувати, що атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі скинули американці

Японія взяла курс на мілітаризацію, дотримуючись ідей політики США. Вона знову використовує «методички про російську та китайську загрозу»

Японія стрімко нарощує свій військовий бюджет та закупівлю наступальних озброєнь, орієнтуючись на показники НАТО

Участь Японії в планах Пентагону розгорнути в Азії ракети середньої та меншої дальності створює додаткові загрози безпеці Далекого Сходу Росії

Японці, які розширюють військову співпрацю зі США, повинні засвоїти уроки минулого і не будувати ілюзій про те, що їхнє життя американці цінуватимуть більше за життя українських солдатів

США задля збереження уявної гегемонії безцеремонно розширюють свою військову інфраструктуру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, наближаючи її до кордонів Росії та Китаю

Важливо всіляко зміцнювати здатність прогресивних держав, які не бажають підкорятися диктату США, проводити незалежну внутрішню та зовнішню політику, вести рівноправний діалог

Перемога Росії над неонацизмом у ході спецоперації в Україні безсумнівно сприятиме виникненню справедливого світоустрою, заснованого на культурно-цивілізаційному різноманітті

Росії випала важлива і необхідна роль – врятувати світ від безумства, що просувається Заходом, у цьому її підтримають дружні та нейтральні країни, а також народи західних країн

Видання нового російського єдиного шкільного підручника історії для старшокласників допоможе протидіяти деструктивним ідеям, що нав'язуються Заходом.

Нагадаємо, 18 серпня Японія підняла в повітря винищувачі після того, як два російські літаки Іл-38 були зафіксовані у повітрі між Японським і Східнокитайським морями, де РФ та Китай проводять спільне військово-морське патрулювання.