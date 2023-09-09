Зеленський повідомив про важливі результат переговорів із Японією

Президент України та міністр закордонних справ Японії дійшли згоди щодо безпекових гарантій

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу. Він розповів про важливі результати переговорів із міністром закордонних справ Японії, а також привітав із Днем українського кіно та Днем фізичної культури і спорту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! Жодного дня не упускаємо для України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щойно провів зустріч із міністром закордонних справ Японії та представниками японського бізнесу. Про нашу стійкість. Про відновлення й розвиток. Енергетика, транспорт, розмінування, соціальна сфера, створення нових робочих місць в Україні – представив конкретні напрями, де можемо зробити більше разом. Дуже важливо – телекомунікації, захист інформації, захист нашої інфраструктури, «зелена» енергетика, машинобудування, аграрний сектор. Упевнений, що наше партнерство – України та Японії – стане глобальним прикладом. Прикладом, як треба захищати життя й створювати нові можливості для народів. Для вільних народів.

Дуже важливий безпековий результат сьогодні – домовилися розпочати підготовку двостороннього документа з Японією щодо безпекових гарантій. Уже працюємо зі Сполученими Штатами, з Великою Британією, з Канадою. Тепер – із Японією.

Цими ж днями відбувся візит спікера парламенту України Руслана Стефанчука в Японію, на саміт голів парламентів «сімки». Є сильна декларація саміту. Були важливі зустрічі. Чітка підтримка України й потужні сигнали про те, що вся українська територія має бути очищена від російських військ, і лише це відкриває дорогу до справедливого й надійного миру. Окремо хочу відзначити аудієнцію в Його Величності Імператора Японії – спікери парламентів «сімки», спікер українського парламенту, Президентка Європейського парламенту. Дуже символічно. І багато говорить про те, чого ми досягли. Всі разом. Кожен і кожна, хто б’ється заради України, хто працює заради України.

Провів сьогодні й засідання Ставки. Стійкість – ключове питання. Передусім наша енергетична стійкість. Те, що потрібно зробити перед зимою, і те, що вже зроблено. Детальні звіти урядовців, керівників енергетичних компаній. Звичайно, був військовий компонент. Наша розвідка. Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими – готується нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно, то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти зимою та зберегти повну функціональність. ППО, підготовка енергетики, соціальної системи, відповідні пакети підтримки від партнерів – усі посадові особи та командувачі мають чіткі завдання. Керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щоденно про підготовку, кожен день увечері – звіт для уряду, Офісу. Міністру внутрішніх справ доручено по максимуму підготувати сектор ДСНС – не лише те, що стосується безпосередньої роботи Служби з надзвичайних ситуацій, а й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І я хочу подякувати партнерам – маємо чергову домовленість, Україна отримає більше «гепардів» для захисту нашої саме енергетичної мережі. Але мобілізуємо всі сили. Щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО і сам фізичний захист обʼєктів.

Ще одне.

Вже багато років у другу суботу вересня в нашій країні відзначають свій день одночасно дві професійні спільноти. Це День фізичної культури і спорту та День українського кіно. І подібних збігів у нашому календарі надто багато. День юриста і День художника. День будівельника і День працівників ветеринарної медицини. Є збіги професійних днів і днів пам’яті. Зокрема, наступного року, у травні, День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається з Днем науки. Очевидно, що є багато неприпустимих змішувань сенсів. Деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими лекалами. Деякі надзвичайно важливі дні пам’яті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі. Деякі професійні спільноти, чия робота заслуговує і поваги, і уваги, поки що не мають свого професійного дня – наприклад, спільнота українських істориків. Власне, я доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її справедливо й логічно.

А сьогодні я дякую всім, хто приносить Україні спортивні перемоги, хто тренує наших спортсменів, хто навчає дітей правильної спортивної міцності й зараз – це надзвичайно важливо – додає українську спортивну інфраструктуру, відповідний досвід наш спортивний, досвід фізичної культури до нової системи реабілітації, до системи відновлення українців і українок після поранень.

І сьогодні ж, у День українського кіно, я дякую всім працівникам, усім працівницям нашої кіногалузі за кожне єднання емоцій, яке наші люди, дорослі й діти, зараз відчувають, дивлячись українське кіно, український серіал, українську документалістику. Нація, яка має власне сильне й емоційне кіно, матиме і свою впевнену долю в цьому світі, свої мрії та власне бачення життя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слава всім, хто посилює Україну! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави та хто здобуває Україні потрібні результати!

Слава Україні!»

Нагадаємо, до України приїхав голова міністерства закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші. Це його перший візит від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Головною темою був захист енергетичних об’єктів та одеських портів.