Кирило Буданов зустрівся із послом Японії в Україні: деталі

Кирило Буданов та заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

«На зустрічі обговорювалися питання щодо посилення україно-японського співробітництва»

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова провели робочу зустріч з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«На зустрічі обговорювалися питання щодо посилення україно-японського співробітництва. Також учасники обмінялися думками щодо поточної ситуації в світі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що інформація про те, що українські агенти працюють в оточенні російського диктатора Володимира Путіна, паралізує роботу ворожої влади. На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов

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Також Буданов заявив, що контрнаступальні дії Збройних сил України тривають. На Бахмутському напрямку наші захисники просуваються трохи швидше, ніж на півдні країни.