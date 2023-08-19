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Кирило Буданов зустрівся із послом Японії в Україні: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Кирило Буданов зустрівся із послом Японії в Україні: деталі
Кирило Буданов та заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
фото: ГУР МОУ

«На зустрічі обговорювалися питання щодо посилення україно-японського співробітництва»

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова провели робочу зустріч з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«На зустрічі обговорювалися питання щодо посилення україно-японського співробітництва. Також учасники обмінялися думками щодо поточної ситуації в світі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що інформація про те, що українські агенти працюють в оточенні російського диктатора Володимира Путіна, паралізує роботу ворожої влади. На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 

Також Буданов заявив, що контрнаступальні дії Збройних сил України тривають. На Бахмутському напрямку наші захисники просуваються трохи швидше, ніж на півдні країни.

Теги: Японія війна Україна Кирило Буданов ГУР

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