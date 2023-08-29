Прем'єр Японії проведе переговори з Зеленським

Джерела в уряді Японії повідомили, що під час цього обговорення ймовірно буде зосереджено на підтвердженні солідарності Японії з Україною

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида ініціював телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка запланована на сьогодні, 29 серпня. Про це повідомляє Kyodo.

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Джерела в уряді Японії повідомили, що під час цього обговорення ймовірно буде зосереджено на підтвердженні солідарності Японії з Україною, а також анонсі нового пакету різнобічної допомоги для відновлення країни, що воює.

Крім того, можливо, що Кішида використає цю розмову для узгодження позицій із Зеленським перед самітом країн «Великої двадцятки», який пройде в Індії наступного місяця. Раніше повідомлялося, що на полях саміту прем'єр Японії планує обговорити допомогу Україні та нові санкції проти Росії зі світовими лідерами.

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Зокрема уряд Японії вживає заходів для підготовки проведення міжнародної конференції з відновлення України на початку наступного року.

Раніше повідомлялося, що 9 серпня, набули чинності нові санкції Японії проти Росії через її вторгнення в Україну. Тепер до країни-агресорки заборонено експортувати 758 товарів, включаючи найпопулярніші в РФ нові і вживані японські авто та обладнання до них.

Також у понеділок, 7 серпня, Японія висловила занепокоєння у зв'язку з прогресом програми збагачення урану в Ірані та підозрою у постачанні бойових безпілотників до Москви для продовження війни Росії в Україні.