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Шмигаль зустрівся з главою МЗС Японії: що обговорили

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шмигаль зустрівся з главою МЗС Японії: що обговорили
Йошімаса Хаяші і Денис Шмигаль
фото: t.me/Denys_Smyhal

Великий бізнес Японії зацікавлений у довгостроковій співпраці з Україною

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші та представниками провідних японських компаній. Зокрема, обговорили співпрацю японського бізнесу з нашої країною. Про це розповів глава українського уряду в Telegram.

За його словами, великий бізнес Японії зацікавлений у довгостроковій співпраці з Україною.
 
«Подякував Японії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за фінансову, гуманітарну підтримку, за санкції проти РФ», – написав Шмигаль.

Також він нагадав, що Україна вже отримала від Японії 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.
 
Крім того, очільники урядів двох країн обговорили перспективи взаємодії у відновленні житла, в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, в підтримці малого та середнього бізнесу, а також у гуманітарному розмінуванні.
 
«Створюємо сприятливий бізнес-клімат для залучення інвестицій. Розраховуємо, що японські компанії стануть резидентами Дія.City – простору, який дає унікальні правові та податкові переваги», – заявив Шмигаль.

Своєю чергою, Йошімаса Хаяші відзначив, що Японія і надалі буде підтримувати Україну, посилювати антиросійські санкції, допомагати нашій країні в проходженні зими. Також Японія передасть Україні 24 крани для гуманітарного розмінування. А японські підприємці представили конкретні проєкти співпраці, зокрема, у сферах зв’язку, інфраструктури та медицини. 

Нагадаємо, що до України прибув голова міністерства закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це його перший візит від початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час свого візиту до Києва Хаяші разом із українським колегою Дмитром Кулебою обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, щоб якнайшвидше покласти край російському вторгненню.

Теги: Японія Денис Шмигаль бізнес Україна

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