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Японія почала скидати в море очищену радіоактивну воду з АЕС у Фукусімі: чи небезпечно це

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Японія почала скидати в море очищену радіоактивну воду з АЕС у Фукусімі: чи небезпечно це
Очищена вода буде розбавлена морською в пропорції один до сорока, дозволеної японськими стандартами безпеки, а потім скинута в море через підводний тунель за 1 км від берега і пошкодженої АЕС
фото з відкритих джерел

Китай виступає категорично проти японського плану, який також не підтримала і Південна Корея

Японія у четвер почала скидати в море очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції «Фукусіма-1» попри занепокоєння місцевих рибалок і деяких сусідніх країн щодо впливу цього кроку на навколишнє середовище. Про це повідомляє Kyodo.

Скидання води розпочалося близько 13:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом). Згідно з планами уряду Японії, у відкрите море буде скидатись вода, що використовувалась для охолодження розплавленого ядерного палива на АЕС, оброблена за допомогою вдосконаленої системи, здатної видаляти більшість радіонуклідів, крім тритію.

Необхідність такого кроку продиктована тим, що всі резервуари на майданчику АЕС у Фукусімі, в яких зараз зберігається близько 1,34 млн тонн очищеної води, вже у 2024 році будуть заповнені і якщо не позбуватись очищеної води, то зі зберіганням забрудненої радіоактивними елементами виникнуть значні проблеми.

Очищена вода буде розбавлена морською в пропорції один до сорока, дозволеної японськими стандартами безпеки, а потім скинута в море через підводний тунель за 1 км від берега і пошкодженої АЕС.

Оператор «Фукусіми-1» компанія TEPCO зобов’язалася від четверга здійснювати моніторинг радіоактивних матеріалів у водах поблизу електростанції та щодня публікувати відповідні дані.

Агентство рибного господарства Японії, яке не підтримало плани уряду, заявило, що також контролюватиме рівні концентрації радіоактивних матеріалів у рибі, виловленій у радіусі 10 км від електростанції. Очікується, що перші результати будуть опубліковані на сайті агентства в суботу.

У липні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) дійшло висновку, що план скидання води відповідає світовим стандартам безпеки й ця операція матиме незначний вплив на людей і навколишнє середовище та заявило, що регулярно інформуватиме сусідні з Японією країни про ситуації навколо скидання очищеної води з АЕС у Фукусімі.

Уряд Південної Кореї, який провів власний аналіз плану Японії, заявив, що поважає висновки МАГАТЕ, однак не схвалює і не підтримує скидання води з огляду на стурбованість громадськості.

Китай виступає категорично проти японського плану і запровадив посилений контроль на радіацію всіх імпортованих японських морепродуктів, заборонивши їхній імпорт із понад десяти префектур.

Занепокоєння впливом очищеної радіоактивної води на навколишнє середовище висловлюють і рибалки на Філіппінах.

Зауважимо, у березні 2011 року після сильного землетрусу та цунамі на АЕС Фукусіма-1 вийшла з ладу система охолодження, що спричинило розплавлення активної зони реакторів.

Три з шести реакторів АЕС були пошкоджені. Це призвело до радіоактивного забруднення навколишніх територій. Десятки тисяч людей були евакуйовані з зони зараження. Наразі працюють чотири реактори.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії вирішив скинути в океан воду з АЕС у Фукусімі. Тоді глава МАГАТЕ виправдав Японію, яка хоче скинути відходи «Фукусіми-1» в океан. Гроссі зазначив, що поступовий спуск відпрацьованої води з АЕС – метод, що зарекомендував себе, який активно застосовують у таких країнах як Китай, Південна Корея, США і Франція.

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Теги: Південна Корея Японія Китай МАГАТЕ

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