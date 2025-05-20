Зеленський про 17-й пакет санкцій проти РФ: Крок у правильному напрямку

Зеленський також відзначив, що Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти РФ

Зеленський: Москва затягує війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має бути стільки санкційних кроків проти РФ, скільки потрібно, щоб Москва зацікавилась миром. Про це йдеться у вечірньому зверненні президента наприкінці 1182-го дня війни, інформує «Главком».

«Сьогодні є важливі рішення щодо санкцій. Новий європейський санкційний пакет – уже 17-й. Це крок у правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром та відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, уся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії – усе це має бути цілями для санкцій», – йдеться у заяві.

Зеленський також відзначив, що Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти РФ: «Продовжуємо працювати на різних рівнях і з Америкою щодо санкцій. Переконуємо, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту. Обов’язково гарантуємо надійний мир. І жодного дня не припиняємо збільшувати українську силу».

Нагадаємо, Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту».

Білий дім також підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікується «сильний пакет» санкцій проти РФ від Євросоюзу. За його словами, Україна та країни-партнери працюють із США, щоб Сполучені Штати могли підготувати санкції проти Росії.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.