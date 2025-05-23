Сенат США пригрозив РФ санкціями, якщо Путін зриватиме переговори – Bloomberg

Якщо Путін продовжить зривати переговори, то сенат США буде діяти

Адміністрація Дональда Трампа виступає проти такого кроку, вважаючи, що посилення тиску на Путіна може зірвати дипломатичні зусилля

У Сенаті США представники Республіканської партії пригрозили Росії новими жорсткими санкціями у разі, якщо Володимир Путін відмовиться від перемовин щодо припинення бойових дій в Україні або порушить потенційну угоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Законодавчу ініціативу вже підтримали понад 80 сенаторів, що дозволяє розглядати її у пришвидшеному порядку. Однак адміністрація Дональда Трампа виступає проти такого кроку, вважаючи, що посилення тиску може зірвати дипломатичні зусилля.

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн заявив, що у разі відсутності конструктивних кроків з боку Кремля, законодавці спільно з Білим домом просуватимуть додаткові обмеження, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Один із співавторів законопроєкту, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, наголосив на необхідності рішучих дій. За його словами, все залежить від поведінки РФ у найближчі дні. «Якщо Росія налаштована на мир – чудово. Якщо ж Путін продовжить уникати відповідальності – ми не чекатимемо», – підкреслив він.

Проєкт передбачає запровадження мит у розмірі 500% на імпорт з країн, що закуповують у Росії нафту, газ, уран або нафтопродукти. Також закон може заборонити американцям купувати російські державні облігації.

Водночас документ має пройти ще одне важливе голосування – у Палаті представників, де республіканське керівництво тісно координує дії з адміністрацією Трампа. Якщо Білий дім продовжить опиратись, прихильникам санкцій доведеться використати складну парламентську процедуру, аби обійти керівництво.

Попри це, посол США в НАТО Метью Вітакер висловив упевненість у спільній роботі законодавців і адміністрації. «Очікую, що сторони працюватимуть разом і сприятимуть мирному врегулюванню», – зазначив дипломат.

Нагадаємо, американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні. Його наразі підтримав 81 сенатор. Як передає «Главком», їхня спільна заява опублікована на сайті Блюменталя.

Сенатори нагадали, що проєкт передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари.

Як відомо, після перемовин із Путіним Трамп знову змінив свою позицію і відмовився від санкцій. Натомість заявив, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні між Росією та Україною у Ватикані.