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Павлоград атакували дрони: серед загиблих дитина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Павлоград атакували дрони: серед загиблих дитина
Наслідки атаки дронів на Павлоград
фото з соцмереж

У Павлограді внаслідок атаки дронів загинули троє людей

Російські дрони влучили по Павлограді на Дніпропетровщині. Про це інформує «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА Сергія Лисака.

У місті спалахнуло кілька пожеж.

Станом на 8:30 у Павлограді вже троє загиблих, серед них – дитина.

Шестеро постраждалих госпіталізовані. Одна пацієнтка у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, російські терористи у ніч на 25 квітня атакували Україну 103-ма ударними БпЛА.

Дрони запускали з Курська, Брянська та Орла.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також Росія атакувала Харків «шахедами». Внаслідок ударів безпілотниками у місті виникли пожежі.

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Теги: дрон війна окупанти росія Дніпропетровщина

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