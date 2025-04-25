Павлоград атакували дрони: серед загиблих дитина
У Павлограді внаслідок атаки дронів загинули троє людей
Російські дрони влучили по Павлограді на Дніпропетровщині. Про це інформує «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА Сергія Лисака.
У місті спалахнуло кілька пожеж.
Станом на 8:30 у Павлограді вже троє загиблих, серед них – дитина.
Шестеро постраждалих госпіталізовані. Одна пацієнтка у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, російські терористи у ніч на 25 квітня атакували Україну 103-ма ударними БпЛА.
Дрони запускали з Курська, Брянська та Орла.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Також Росія атакувала Харків «шахедами». Внаслідок ударів безпілотниками у місті виникли пожежі.
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