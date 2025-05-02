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У РФ з тріском провалився фільм про одіозну російську депутатку і олімпійську чемпіонку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У РФ з тріском провалився фільм про одіозну російську депутатку і олімпійську чемпіонку
Прем'єра фільму про Родніну відбулася 6 березня

Фільму «Родніна» з бюджетом у 425 млн рублів вдалося заробити лише 205 млн рублів

У Росії з тріском провалився пропагандистський фільм «Родніна», який розповідає про триразову олімпійську чемпіонку (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозну депутатку Держдуми РФ Ірину Родніну. Про це повідомляє «Главком».

Прем'єра фільму «Родніна» відбулася 6 березня.

1 травня портал ForPost випустив матеріал під гучним заголовком: «Півтора людини на сеанс: чому з тріском провалився фільм «Родніна».

У матеріалі наголошується, що кінострічці «Родніна» з бюджетом у 425 млн рублів, які були виділені з держбюджету РФ, за неповні два місяці вдалося заробити лише 205 млн рублів.

Ексфігуристка Анастасія Гребенкіна, яка виступала в танцях на льоду, припустила, з чим пов'язані низькі касові збори, а також зізналася, що фільму «Родніна» вона не дивилася.

«Я думаю, що, можливо, втомилися люди від фігурного катання. Це чудово, але це минулі здобутки вже, на жаль. Можливо, люди втомилися від того, що ми весь час згадуємо і хочуть дивитись у майбутнє», – сказала 46-річна Гребенкіна.

Нагадаємо, Україна звернулися з листом до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики (FIG) з вимогою відсторонити від змагань російську гімнастку Ангеліну Мельникову.

У листі українська сторона повідомляє, що за даними «Главкому» російська гімнастка Ангеліна Мельникова, якій надано нейтральний статус, зареєструвалася на порталі попереднього голосування путінської партії «Єдина Росія».  

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, а також президентка Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна закликали Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародну федерацію гімнастики розглянути та перевірити інформацію щодо Ангеліни Мельникової та вжити відповідних заходів для відсторонення її від міжнародних змагань, аби унеможливити використання цінностей олімпійського руху для пропаганди війни та зловживання статусом індивідуального нейтрального атлета (AIN). 

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова зареєструвалася на порталі попереднього голосування путінської партії «Єдина Росія».

Зазначається, що спортсменка подала заявку на 23-й виборчий округ (Воронезька область). 

Список кандидатів на праймеріз затвердять наступного тижня. Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбудеться з 19 по 25 травня.

Мельниковій, яка народилася у Воронежі, 24 роки. Вона чемпіонка Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві, чемпіонка світу-2021 у багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Теги: росія пропаганда фігурне катання

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