Азербайджан звинуватив Росію в масованій кібератаці

Злам здійснила група Apt29, яка повʼязана з російською розвідкою

За кібератакою на Азербайджан у лютому 2025 року стояла Російська Федерація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Apa.

За словами голови комісії з протидії гібридним загрозам парламенту Азербайджану Раміда Намазова, перевірка встановила, що кібератака 20 лютого проти азербайджанських медіа була здійснена групою Apt29, відомою також як Cozy Bear. Її повʼязують з російською військовою розвідкою.

Як зазначив посадовець, хакери проникли в мережі азербайджанських медіасистем заздалегідь. Причиною кібератаки стало рішення влади Азербайджану у лютому закрити «російський дім» у Баку через порушення законодавства, а також можливе закриття азербайджанської філії радіо Sputnik.

«Саме через ці процеси стався цей політично вмотивований інцидент кібервтручання», – каже він.

Нагадаємо, Азербайджан направив Російській Федерації офіційну ноту про припинення діяльності російського культурного центру у Баку. Про це повідомляє Азербайджанське державне інформаційне агентство.

Інформаційно-культурний центр «Російський дім», який є представництвом «Росспівробітництва» в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа і що організація серйозно порушила законодавство Азербайджану. Речник МЗС Азербайджану зазначив, що від російської сторони очікують «вжиття відповідних заходів».

Як повідомлялося, Азербайджан збирає докази, щоб звернутися до міжнародного суду щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines, який розбився в грудні 2024 року в Казахстані. Там кажуть, що зроблять це, якщо Росія не визнає свою відповідальність.

До слова, Росія прагне зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією.